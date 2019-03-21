Ланос – действительно народный украинский автомобиль. Многие нашли популярной машине оригинальное применение, но такого мы еще не видели.

С веселыми покатушками по бездорожью вроде все ясно. Необходимо обзавестись полноприводным автомобилем, цепкой резиной и, конечно, хорошим настроением. Друзья с вездесущими советами и рекомендациями — атрибут необязательный, но решает пусть каждый сам для себя. И Дэу Ланос в качестве ТС не очень годится.

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Все запомнили? Главное – правильный автомобиль. Тем не менее, львовский энтузиаст на своем примере демонстрирует, что покорять вершины можно на чем угодно. Даже если это DAEWOO Lanos. Все верно. Старый (2007 г.в.) переднеприводный седан действительно здорово демонстрирует себя на бездорожье. Но по словам владельца, все так и задумывалось.

Этот Ланос – первый автомобиль Владимира. Изображение демонстрирует ресурс Фотографии старого Львова. Конечно, не обошлось без некоторых модификаций. Сперва появились более крупные колеса на серьезной резине, что увеличило дорожный просвет и улучшило цепкость, затем автомобиль оснастили лебедкой.

Тем не менее, Lanos по-прежнему переднеприводный! Хотя, как вы знаете, правильные покрышки даже в этом случае способны творить чудеса. Владелец рассказывает, что уже вытаскивал Mitsubishi Pajero, Jeep Grand Cherokee и Нивы. Главный спортивный интерес – постоянно испытывать способности моноприводного авто. Хотя в планах превращение маленького седана в полноприводный.

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По словам Владимира, главная мечта, связанная с автоспортом – Дакар. Участие в состязании стоит дорого, да и автомобиль должен быть подготовлен соответствующим образом. Но ведь все возможно, верно?