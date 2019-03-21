Ланос – дійсно народний український автомобіль. Багато хто знайшов популярній машині оригінальне застосування, але такого ми ще не бачили.

З веселими покатушками по бездоріжжю начебто все ясно. Необхідно мати повнопривідний автомобіль, чіпку гуму і, звичайно, хороший настрій. Друзі з всюдисущими порадами і рекомендаціями – атрибут необов'язковий, але вирішує нехай кожен сам для себе. І Деу Ланос в якості ТЗ не дуже годиться.

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Все запам'ятали? Головне – правильний автомобіль. Тим не менш, львівський ентузіаст на своєму прикладі демонструє, що підкорювати вершини можна на чому завгодно. Навіть якщо це DAEWOO Lanos. Все вірно. Старий (2007 р. в.) передньопривідний седан дійсно здорово демонструє себе на бездоріжжі. Але за словами власника, все так і замислювалося.

Цей Ланос – перший автомобіль Володимира. Зображення демонструє ресурс Фотографії старого Львова. Звичайно, не обійшлося без деяких модифікацій. Спершу з'явилися більші колеса на серйозній гумі, що збільшило дорожній просвіт і поліпшило чіпкість, потім автомобіль оснастили лебідкою.

Тим не менш, Lanos як і раніше передньопривідний! Хоча, як ви знаєте, правильні покришки навіть в цьому випадку здатні творити чудеса. Власник розповідає, що вже витягав Mitsubishi Pajero, Jeep Grand Cherokee і Ниви. Головний спортивний інтерес – постійно випробовувати здібності моноприводного авто. Хоча в планах перетворення маленького седана в повнопривідний.

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За словами Володимира, головна мрія, пов'язана з автоспортом – Дакар. Участь у змаганні коштує дорого, та й автомобіль повинен бути підготовлений відповідним чином. Але ж все можливо, вірно?