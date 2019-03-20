Якщо поліцейський немає доказів правопорушення, то він не має права вимагати від водія документи на право керування. Такий висновок Верховного суду України.

Поліцейські зупинили автомобіль. Підставою зупинки стало нібито порушення водієм правил дорожнього руху. Проте водій відмовився на вимогу поліцейського пред’явити документи - на його думку, правопорушення не було.

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Як наслідок інспектор виніс постанову за непред’явлення документів та наклав на водія штраф у розмірі 425 грн.

Проте Верховний суд рішенням від 15.03.2019 зробив висновок, що дії поліцейського та постанова про накладення штрафу є незаконними.

Фактичні обставини справи описані у судовому рішенні такі:

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Судом першої інстанції встановлено, що 07 червня 2017 року біля 11 год., позивач керуючи автомобілем "Мерседес-Бенц Спрінтер", номерний знак НОМЕР_1, по вул. Кам'янецькій, 48, в м. Хмельницькому, на вимогу працівника поліції не пред'явив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Вказаний факт був встановлений відповідачем, який постановою про накладення адміністративного стягнення від 07 червня 2017 року притягнув позивача до адміністративної відповідальності передбаченої ч. 1 ст. 126 КпАП України у вигляді штрафу в розмірі визначеному законом.

Позивач з постановою у справі про адміністративне правопорушення відносно нього не погодився та вказав, що адміністративне правопорушення він не скоював, оскільки надавав посвідчення водія на вимогу патрульного поліцейського.

Вважаючи вказану постанову незаконною, ОСОБА_2 звернувся в суд за захистом свого порушеного права.

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У своєму рішенні Верховний суд наголосив, що оскільки поліцейським не задокументовано та не доведено належними і допустимими доказами факту порушення водієм правил дорожнього руху, то вимоги інспектора до водія про пред’явлення документів на право керування є неправомірними.

“Відповідачем належним чином не задокументовано та не доведено належними і допустимими доказами факту порушення позивачем ПДР України” сказано у рішенні суду.