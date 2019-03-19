Зараз у Києві наразі налічується 581 покинутий або занедбаний транспортний засіб. Про це повідомила прес-служба КМДА у відповіді на запит кореспондента УНН. Кілька місяців тому їх кількість перевищувала 600 одиниць.

Наразі, у Подільському районі виявлено 50 покинутих, занедбаних автомобілів, у Шевченківському районі – з початку року таких виявили 6 (минулого року їх було 13), у Деснянському районі – станом на зараз 45 на проїзних частинах доріг і на прибудинкових територіях.

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В Оболонському районі – 78 авто наразі, на території Дніпровського району – 35 покинутих авто, Солом’янський район – 76 покинутих авто, із них 1 засіб – з іноземним номерним знаком, Печерський район – 53 покинутих автомобілів, у Святошинському районі – 102 автомобілі, з яких 14 без номерних знаків, у Голосіївському районі – 30 автомобілів, у Дарницькому районі – 106 покинутих авто.

Як зазначили в райрадах, дані про такі транспортні засоби, які заважають проїзду комунальної техніки для розчищення і обслуговування доріг і при домових територій, передають до Патрульної поліції та департаменту благоустрою КМДА для вирішення питання подальшого поводження із цими ТЗ.

Але поліція посилається на свою неповноважність в питанні евакуації таких авто. Адже у більшості "кинутих" транспортних засобів є законні власники. Крім того, в жодному чинному законі чи підзаконному акті немає чіткого визначення, який автомобіль слід вважати "кинутим", а який ні.