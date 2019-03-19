Сейчас в Киеве насчитывается 581 заброшенное или брошенное транспортное средство. Об этом сообщила пресс-служба КГГА в ответе на запрос корреспондента УНН. Несколько месяцев назад их количество превышало 600 единиц.

Сейчас в Подольском районе выявлено 50 покинутых, заброшенных автомобилей, в Шевченковском районе – с начала года таких выявили 6 (в прошлом году их было 13), в Деснянском районе – по состоянию на сейчас 45 на проезжих частях дорог и на придомовых территориях.

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В Оболонском районе – 78 авто, на территории Днепровского района – 35 брошенных авто, Соломенский район – 76 брошенных авто, из них 1 средство – с иностранным номерным знаком, Печерский район – 53 брошенных автомобиля, в Святошинском районе – 102 автомобиля, из которых 14 без номерных знаков, в Голосеевском районе – 30 автомобилей, в Дарницком районе – 106 брошенных авто.

Как отметили в райсоветах, данные о таких транспортных средствах, которые мешают проезду коммунальной техники для расчистки и обслуживания дорог и придомовых территорий, передают Патрульной полиции и департаменту благоустройства КГГА для решения вопроса дальнейшего обращения с этими ТС.

Но полиция ссылается на свою неполномочность в вопросе эвакуации таких авто. Так как у большинства "кинутых" транспортных средств есть законные владельцы. Кроме того, ни в одном действующем законе или подзаконном акте нет четкого определения, какой автомобиль следует считать "брошенным", а какой нет.