Если у полицейского нет доказательств правонарушения, то он не имеет права требовать от водителя документы на право управления. Такой вывод Верховного суда Украины.

Полицейским был остановлен автомобиль. Основанием остановки стало якобы нарушение водителем правил дорожного движения. Однако водитель отказался на требование полицейского предъявить документы из-за отсутствия по его мнению правонарушения.

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Как следствие инспектор вынес постановление за непредъявление документов и наложил на водителя штраф в размере 425 грн.

Однако Верховный суд решением от 15.03.2019 сделал вывод, что действия полицейского и постановление о наложении штрафа являются незаконными.

Фактические обстоятельства дела описанные в судебном решении следующие:

Судами предыдущих инстанций установлено, что Судом первой инстанции установлено, что 07 июня 2017 года около 11 час. истец управляя автомобилем "Мерседес-Бенц Спринтер", номерной знак НОМЕР_1, по ул. Каменецкой, 48, в м. Хмельницком, на требование сотрудника полиции не предъявил свидетельство о регистрации транспортного средства.

Указанный факт был установлен ответчиком, постановлением о наложении административного взыскания от 07 июня 2017 года привлек истца к административной ответственности предусмотренной ч. 1 ст. 126 Коап Украины в виде штрафа в размере определенном законом.

Истец с постановлением по делу об административном правонарушении в отношении него не согласился и указал, что административное правонарушение он не совершал, поскольку предоставлял удостоверение водителя на требование патрульного полицейского.

Считая указанное постановление незаконным, ОСОБА_2 обратился в суд за защитой своего нарушенного права.

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В своем решении Верховный суд отметил, что поскольку полицейским не задокументирован и не доказан надлежащими и допустимыми доказательствами факт нарушения водителем правил дорожного движения, то требования инспектора к водителю о предъявлении документов на право управления являются неправомерными.

“Ответчиком надлежащим образом не зафиксировано и не доказано надлежащими и допустимыми доказательствами факта нарушения истцом ПДД Украины” сказано в решении суда.