Кузов купе, круглі фари, потужний двигун позаду, дискові гальма – та це ж майже Porsche!

Старі Запорожці в Україні – найдоступніші машини, а тому саме вони частіше за інші авто стають жертвами експериментів тюнерів-початківців. Та часом за тюнінг ЗАЗ беруться вправні майстри і тоді результат може бути ось таким.

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Раніше ми вже показували добірку найкращого тюнінгу “Запорожців”. Змінити вигляд машини можна і в віртуальному просторі. Та тюнінг – то не лише стайлінг. Прокачувати рідний двигун ЗАЗ-968 сенсу немає, а тому його замінюють мотором від іншого авто. Як правило, це двигун від “Таврії”, Lanos чи ВАЗ, хоча трапляються й виключення. Ось чудовий приклад Запорожця зі “свапнутим” дволітровим двигуном Subaru EJ202.

Такі мотори можна зустріти під капотом Subaru Forester та Legacy. Однак у “Субарожця” він встановлений на штатному місці – ззаду. Коробку передач автори проекту запозичили у дизельного VW Transporter.

Найбільшою проблемою свапінгу стало охолодження двигуна Subaru Субару, котрий не розрахований на установку ззаду. Частково цю біду допомогли подолати повітроводи у задніх крилах автомобіля. На додачу мотор отримав пару мініатюрних радіаторів від Smart.



Привід у “Субарожця” – від Volkswagen Golf II, рульова рейка – від BMW, а дискові гальма – від ВАЗ. Автори проекту прогнозують, що автомобіль зможе розганятись до 100 км/год приблизно за 7 секунд.

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