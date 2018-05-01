Нізащо не здогадаєтесь, де була "прокачана" ця неймовірна вантажівка. Мексика? Японія? Індія? Його зробили у Фінляндії!

Вантажівка Mercedes-Benz Actros 2663 перетворилась на яскравий шоукар, котрий не втратив своєї функціональності. “Прокачали” його для фінської сімейної компанії, бізнес якої пов’язаний з логістикою.

Компанія Кулєтус Ойвінен (Kuljetus Auvinen) має у своєму парку вже дюжину подібних вантажівок. Свій новий Актрос фіни прикрасили у стилі американських та мексиканських лоу-райдерів. Розкішна фарба, якісна аерографія, круті спицьовані колісні диски, купа хрому та додаткова підсвітка. А ще величезний прінт з Денні Трехо. Кабіна являє собою помпезну “вітальню” з диванами та килимами, повністю вкриту алькантарою й шкірою.

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На тюнінг було витрачено понад 6000 годин праці та 450 000 євро на самі лише матеріали. Фінальна вартість проекту не називається. Директор логістичної компанії Міка Ойвінен розповів, що цю вантажівку прикрасили для одного з водіїв компанії, що працює вже більше трьох років – Арто Сімола, просто щоб зробити його щасливим. Здається, Арто залишився задоволеним.

Як зазначалося вище, у парку фірми подібних яскравих вантажівок вже більше десятка. Highway Hero, Highway Hero MB, XTAR, Gunfighter, White V8, Gladiator, Gladiator 2, Outlaw, Vanhemmat, Shogun та Aces High. Фото усіх цих авто представлено у галереї нижче.

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