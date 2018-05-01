Американська компанія представила свої нові електромобілі для доставки кореспонденції та посилок, створені спільно зі стартапом ARRIVAL.

Вже цього року електровантажівки UPS-ARRIVAL почнуть праціювати на дорогах американських міст.

За інформацією компанії UPS, співпраця з ARRIVAL почалась ще у 2016 році. Спільно було створено кілька прототипів і тепер готові серійні моделі – перші 35 вантажівок вийдуть на дороги США до кінця цього року. Згодом такі машини будуть працювати у Лондоні та Парижі, а якщо пілотна програма покаже гарні результати – компанія продовжить рохширювати свій парк такими електрокарами.

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Технічні характеристики цих електромобілів навряд чи можна назвати вражаючими – запас ходу в “Аррівалів” складає 240 км, та UPS вважає, що для легких вантажівок цього достатньо. Електрокари для доставки оснащені передовими системами допомоги водіям.

У заяві генеральний директор ARRIVAL Денис Свердлов зазначив: “Ми з радістю співпрацюємо з UPS, щоб створити доступний, модульний, повністю електричний автомобіль доставки, призначений для того, аби зробити доставки в наших містах чистим та тихим”.



Нові вантажні фургони приєднаються до електричного флоту UPS, що наразі налічує понад 300 електромобілів та майже 700 гібридів. Компанія також чекає на поставку 125 електричних вантажівок Tesla Semi.

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