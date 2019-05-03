Хорошо, что хоть руки у него на руле!

В столице Филиппин – Маниле, распространен общественный транспорт, который называют "Джиппни" (Jeepney). Это филиппинское изобретение, которое со временем стало частью местной культуры. Сами по себе эти авто уникальны, однако водитель одного из них сумел выделиться даже среди своих коллег.

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Когда-то, в прошлой жизни, Джиппни были американскими военными внедорожниками фирмы Jeep, которые достались филиппинцам из военных баз США, после изгнания японцев. Филиппинцы разбирали их, удлиняли несущую раму джипа и собирали уже в виде “маршрутки” вместимостью 12-15 человек. После чего машины украшали, кто как мог.

Яркие разноцветные машины напоминают пакистанские радужные грузовики и автобусы, однако используются преимущественно для городских перевозок. Сегодня Джиппни составляют основу общественного траспорта Манилы и уже стали частью культурной традиции. Водитель одного такого “джибуса” настолько сроднился со своей машиной, что перешел на новый уровень управления: он переключает передачи механической трансмиссии ногой!

Руки в это время можно использовать для того, чтобы отсчитывать сдачу, говорить по телефону или есть семечки, как делают водители наших маршрутных такси, но к счастью, водитель держит их на руле и следит за дорогой.

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