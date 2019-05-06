Закони фізики в дії.

Водієві Subaru WRX пощастило вижити в цій карколомній аварії, хоча усе могло закінчитись для нього значно гірше.

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За повідомленням очевидців, блакитний Subaru WRX рухався зі значним перевищенням допустимої швидкості, не впорався з управлінням і врізався в бордюр, від чого машина буквально розібралась на компоненти.

Сам водій від удару вилетів через лобове скло, що свідчить про те, що водій був не пристебнутий. У той же час з WRX вилетів двигун, пробивши капот і бампер. Він потягнув за собою коробку передач і вихлопну систему.

Фото: місце аварії / ЗР

Водій Subaru отримав сильний струс мозку, зламав кілька ребер і пошкодив стегна, однак йому пощастило вижити, що здається неймовірним, зважаючи на обставини.

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