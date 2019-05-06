Центр демократії та верховенства права вважає за потрібне збільшити штрафи за порушення правил користування ременем безпеки та мотошоломами.

Директор Українського центру демократії та верховенства права (CEDEM) Тарас Шевченко вважає що штрафи за порушення правил користування ременем безпеки та мотошоломами слід збільшити в десять разів, до 510 гривень. "Ми очікуємо, що Верховна рада має розглянути законопроект, який передбачає підвищення штрафів з 51 до 510 гривень, тобто в 10 разів", – сказав Тарас Шевченко.

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"В минулому році цей законопроект не набрав достатньої кількості голосів. Тоді багато депутатів вже були на відпочинку. Ніхто не виступав проти, але законопроект був відхилений і ми зареєстрували його знову. Це той самий текст, який пройшов комітет, який був підготовлений до другого читання і навіть с трохи меншим штрафом (тоді пропонувалось збільшення до 850 грн.)", – каже Тарас Шевченко.

Згідно інформації, отриманій на офіційному сайті Верховної Ради України, законопроект №10131 ще не зареєстрований у порядку денному.

Нагадаємо, що у 2018 році на українських дорогах загинуло 3 350 людей, 300 з яких діти. Задля привертання уваги до цієї проблеми в Українському домі було продемонстровано інсталяцію під назвою “Передчасно згаслі життя”. Кожна свічка символізує життя людини, яке обірвалось через ДТП.

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