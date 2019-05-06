Центр демократии и верховенства права считает нужным увеличить штрафы за нарушение правил пользования ремнем безопасности и мотошлемами.

Директор Украинского центра демократии и верховенства права (CEDEM) Тарас Шевченко считает, что штрафы за нарушение правил пользования ремнем безопасности и мотошлемами следует увеличить в десять раз, до 510 гривен. "Мы ожидаем, что Верховная рада должна рассмотреть законопроект, который предусматривает повышение штрафов с 51 до 510 гривен, то есть в 10 раз", – сказал Тарас Шевченко.

Читайте также: Старые привычки новой власти: роскошный автопарк и дворец главы Одесской ОГА шокировали украинцев (фото, видео)

"В прошлом году этот законопроект не набрал достаточного количества голосов. Тогда многие депутаты уже были на отдыхе. Никто не выступал против, но законопроект был отклонен и мы зарегистрировали его снова. Это тот самый текст, который прошел комитет, который был подготовлен ко второму чтению и даже с чуть меньшим штрафом (тогда предлагалось увеличение до 850 грн.)", – говорит Тарас Шевченко.

Согласно информации, полученной на официальном сайте Верховной Рады Украины, законопроект №10131 еще не зарегистрирован в повестке дня.

Напомним, что в 2018 году на украинских дорогах погибло 3 350 человек, 300 из которых дети. Для привлечения внимания к этой проблеме в Украинском доме была продемонстрирована инсталляция под названием "Преждевременно угасшие жизни". Каждая свеча символизирует жизнь человека, которая оборвалась из-за ДТП.

Также интересно: Как на самом деле делают китайские автомобили: фото