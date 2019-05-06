Новый глава Одесской областной государственной администрации Сергей Паращенко имеет королевские предпочтения в стиле жизни и роскошный автопарк.

Трехэтажная вилла, "Роллс-Ройс", "Бентли", "Порше", "Лексусы" и "Мерседесы" Сергея Паращенко стали объектом внимания украинских журналистов.

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Председатель Одесской области живет на широкую ногу. В апреле, за 2 недели до второго тура президентских выборов, губернатором стал Сергей Паращенко, сообщает Полиграф.НЕТ. Предшественник на посту председателя Одесской ОГА – Максим Степанов, был отстранен от выполнения обязаностей.



Фото: Сергей Паращенко / Полиграф.НЕТ

Нынешний губернатор Одесской области вызывает массовое недовольство среди жителей Одессы. В частности, своей любовью к роскоши. Чиновник владеет на Французском бульваре в Одессе огромным дворцом, который очень напоминает Одесский театр оперы и балета. Трехэтажное здание имеет площадь в 2000 кв.м и подземный паркинг на 10 автомобилей. Но не простых, а мощных и дорогих.

Фото: автопарк семьи Паращенко / Полиграф.НЕТ

Так, украшением частной коллекции является Rolls-Royce за полмиллиона евро. Жена Сергея Паращенко ездит на новеньком Bentley Bentayga с красивым номером "3333". Такой кроссовер стоит от 300 до 500 тысяч евро.

Есть и более простые машины: Porsche Cayenne, Lexus LX, Mercedes G-Class... А еще, говорят, запасная квартира в Вене.

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