Новий глава Одеської обласної державної адміністрації Сергій Паращенко має королівські уподобання в стилі життя та дорогі автомобілі.

Триповерхова вілла, “Роллс-ройс”, “Бентлі”, “Порше”, “Лексуси” і “Мерседеси” Сергія Паращенко стали об’єктом уваги українських журналістів.

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Голова Одеської області живе на широку ногу. У квітні, за 2 тижні до другого туру президентських виборів, губернатором став Сергій Паращенко, повідомляє Полиграф.НЕТ. Попередника ж на посту голови Одеської ОДА – Максима Степанова, було відсторонено від виконання обов’язків.



Фото: Сергій Паращенко / Полиграф.НЕТ

Нинішній губернатор Одеської області викликає масове невдоволення серед жителів Одеси. Зокрема, своєю любов'ю до розкоші. Посадовець володіє на Французькому бульварі в Одесі величезним палацом, який дуже нагадує Одеський театр опери і балету. Триповерхова будівля має площу в 2000 кв.м. і підземний паркінг на 10 автомобілів. Та не простих, а потужних і дорогих.

Фото: автопарк родини Паращенко / Полиграф.НЕТ

Так, окрасою приватної колекції є Rolls-Royce за півмільйона євро. Дружина Сергія Паращенко їздить на новенькому Bentley Bentayga з красивим номером “3333”. Такий кросовер коштує від 300 до 500 тисяч євро.



Є й простіші машини: Porsche Cayenne, Lexus LX, Mercedes G-Class… А ще, кажуть, запасна квартира у Відні.

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