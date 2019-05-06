Законы физики в действии.

Водителю Subaru WRX повезло выжить в этой головокружительной аварии, хотя все могло закончиться для него гораздо хуже.

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По сообщению очевидцев, голубой Subaru WRX двигался со значительным превышением допустимой скорости, не справился с управлением и врезался в бордюр, от чего машина буквально разобралась на компоненты.

Сам водитель от удара вылетел через лобовое стекло, что свидетельствует о том, что водитель был не пристегнут. В то же время из WRX вылетел двигатель, пробив капот и бампер. Он потянул за собой коробку передач и выхлопную систему.

Фото: место аварии / ЗР

Водитель Subaru получил сильное сотрясение мозга, сломал несколько ребер и повредил бедра, однако ему удалось выжить, что кажется невероятным, учитывая обстоятельства.

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