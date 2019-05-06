Это одновременно и игра, и серьезное дело, потому что так в Брюсселе определяют самого ловкого вагоновожатого Европы.

В Брюсселе состоялся конкурс, в котором водители трамваев со всей Европы соревновались в многоборье за звание лучшего. Трамвайный боулинг – лишь один из этапов конкурса, однако, несомненно, самый интересный.

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Конкурс предусматривает четыре основных этапа с различными заданиями. В первом водитель должен остановить поезд, как можно ближе к конусу, не сбив его. Второе задание заключается в том, чтобы как можно ближе подъехать к статуе на изгибе трамвайного полотна, ее тоже нужно оставить целой. Третий вызов – остановить дверь трамвая в точной точке на платформе. Наконец четвертое задание – удержать трамвай в определенных пределах при активации аварийного стоп-крана.

Но самым интересным заданием конкурса является то, что называют трамвайным боулингом. Победителями чемпионата стали Тиабо Феррейра из Люксембурга, который набрал 2450 баллов в общем рейтинге среди мужчин и Лоуренс Меерт из Брюсселя в женской категории, набрав 1930 баллов.

Нынешний фестиваль уже восьмой по счету. Таким образом в Брюсселе отмечают 150 лет со дня запуска первых трамваев. Полное видео можно посмотреть здесь.

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