В столице Нидерландов предлагают ввести запрет на использование бензиновых и дизельных автомобилей, начиная с 2030 года.

Бензиновые и дизельные автомобили и мотоциклы будут запрещены в Амстердаме с 2030 года – такое заявление обнародовал в конце прошлой недели совет голландской столицы.

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“Загрязнение воздуха – это тихий убийца и одна из самых больших опасностей для здоровья жителей Амстердама”, – сказала Шэрон Дайксма, руководитель департамента транспорта города.

Несмотря на широкое использование велосипедов многими голландцами, загрязнение воздуха в Нидерландах превышает допустимые европейским правилам нормы, преимущественно из-за интенсивного движения в двух главных городах страны: Амстердаме и Роттердаме.

Совет города заявил, что введение запрета на транспорт с ДВС будет происходить постепенно и начнется уже в следующем году с бана дизельных машин, выпущенных до 2005 года. Постепенно список нелегального транспорта будет расширяться.

Город заявил, что будет предлагать субсидии и бесплатные паркоместа для владельцев электрокаров, чтобы стимулировать людей к переходу на более экологичные авто.

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