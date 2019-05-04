Количество смертельных случаев в ДТП велосипедистов превысило аналогичные показатели на автомобилях.

Согласно данным Статистического управления Нидерландов, в период с 2017 по 2018 год в стране зафиксировано 206 смертей велосипедистов в результате ДТП. За аналогичный период в автомобилях погибли 201 человек. Таким образом, передвигаться на велосипеде стало опаснее, чем на автомобиле.

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Большинство погибших на двухколесном транспорте – мужчины (количество погибших выросло со 125-ти до 148-ми). А вот женщины умирали меньше – 58 против 64-х. Еще одна особенность – две трети погибших – пожилые люди старше 65 лет. Возможно, эти случаи происходили из-за невнимательности пожилых велосипедистов или ухудшения здоровья во время велопоездки.

Еще одна тенденция – четверть смертельных ДТП произошла на электрических велосипедах.

Нужно также заметить, что количество велосипедистов в Нидерландах огромное, и их численность постоянно растет, в отличие от автомобилистов.

Напомним, что киевские велосипедисты требуют от власти отдельных дорог.