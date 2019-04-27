Самые уважаемые автопроизводители относятся к гироскутерам и прочим электрифицированным тележкам с почтением, называя их "транспортом последней мили". А рядовых украинских водителей при их появлении на дороге прошибает холодный пот.

Транспорт последней мили – это значит, что в условиях большого города водитель, не доехав до цели около километра из-за отсутствия места для парковки, достает из багажника некий электросамокат и проезжает на нем оставшийся путь до места назначения.

Электроскутер, электросамокат, гироскутер (гироборд), моноколесо и минисегвей: не все электроэкзоты приживутся на наших дорогах, но некоторые – наверняка.

Но пока футурологи и градостроители планируют дорожки для этих компактных устройств, а автопроизводители сооружают для них отсеки в багажнике, все эти гироборды и гироскутеры получили распространение как средство для праздных прогулок.

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Статус гироскутеров

И самое плохое, что их статус – во всяком случае, в условиях Украины – остается до конца не проясненным. В первую очередь речь о том, где можно ездить на этих транспортных средствах. Проблема в официальной классификации (например, в ПДД), под которую не попадают большинство экзотических электротележек. Они – не пешеходы, поскольку имеют колеса, они не велосипеды, поскольку имеют немускульный привод (п.1.1 ПДД Украины). Более того, большинство из них даже нельзя отнести к механическим транспортным средствам, поскольку их моторчик не имеет 3 кВт мощности (п.1.1 ПДД).

Мало кто использует самобалансирующийся электротранспорт для деловых поездок, а вот как развлечение он однозначно хорош.

Возможно, некоторые из таких транспортных средств можно считать мопедами (скутерами) – но только те, которые имеют два колеса и электродвигатель мощностью от 3 кВт до 4 кВт. Заметим, однако, что таких относительно мощных аппаратов немного, да и мощность движка производитель указывает далеко не всегда.

Но и характеристика мощности недостаточна для классификации гироскутеров, гиробордов, электросамокатов и мини-сегвеев. Стоило бы обратить внимание на диаметр колес, их количество и расположение. Во-первых, в большинстве случаев колеса настолько малы (6 – 10 дюймов, 15 – 25 см), что не оставляют водителю шансов при попадании не то чтобы в колдобину, а и на горсть щебня, выпавшую на дорогу с попутного самосвала.

Различного рода самокаты, использующие для самобалансировки датчики-гироскопы, популярны там, где есть общественные пространства для передвижения на них.

Не стоит всерьез говорить о безопасности на дороге такого транспорта как моноколесо. Большие сомнения в этом плане и у сегвеев всех типов: они хоть и имеют пару колес, но они расположены на поперечной оси, что делает опасным резкое замедление, не говоря уже об аварийной остановке.

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Микроинженерия

Отдельно стоит поговорить о технической стороне дела. Гироскутеры, гироборды, моноколеса, электросамокаты, сегвеи и мини-сегвеи при многих плюсах имеют огромный минус – характеристики управляемости слишком нестабильны, поскольку зависят от физических способностей водителя.

Журналистам Авто24 довелось тестировать многие из подобных устройств, в том числе опытно-экспериментальные от известных мировых автопроизводителей (Honda, Ford).

У типичного электросамоката настолько маленькие колеса, что он годится только для идеально ровного асфальта. Улицы наших городов для него просто опасны.

По нашему убеждению, все эти транспортные средства – в первую очередь спортивные снаряды, пригодные для массового использования только на отделенных от прочих видов транспорта территориях. Соседство с пешеходами для них также нежелательно, поскольку даже самые тихоходные гиро-средства развивают 15 км/ч. А на этой скорости столкновение любого физического тела массой 50 – 100 кг с пешеходом почти наверняка приведет к травмам. А ведь многие борды имеют куда большие динамические возможности, разгоняясь до 30 – 50 км/ч.

За и против

Итак, пока законодатель не определился с юридическим статусом электросамокатов, гироскутеров, моноколес, мини-сегвеев, по дорогам общего пользования им лучше не ездить. Поскольку не решены следующие вопросы:

Активная и пассивная безопасность. Управляемость. Юридический статус. Страхование ОСАГО.

Некоторые гироскутеры в силу малых колес не годятся для движения не то что дорогам, но даже по плитке с грубыми стыками.

Богдан Глядик, автоадвокат:

– Вопрос участия гироскутеров, электросамокатов, моноколес в дорожном движении в Украине практически никак не урегулирован Правилами дорожного движения. ПДД регулируют поведение пешеходов, пассажиров транспортных средств, водителей механических транспортных средств, велосипедистов и погонщиков животных.

По определению ПДД, механическое ТС – это ТС, которое приводится в движение с помощью двигателя (в т.ч. транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт). Отдельно содержится определение понятия "мопед" – двухколесное ТС, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 см.куб. или электродвигатель мощностью до 4кВт. Кстати, для того чтобы управлять мопедом, нужно получить водительские права.

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Определение таких понятий как моноколесо, электросамокат, гироскутер Правила не содержат. Поэтому для решения вопроса, как регулируют ПДД их использование, нужно разбираться с мощностью этих электросредств. Если мощность электродвигателя таких транспортных средств превышает 3кВт, можем их отнести к механическим транспортным средствам – с соответствующими правами и обязанностями. А электросамокат с мощностью электродвигателя от 3 до 4 кВт уже приравнивается к мопедам, требования к которым на дороге тоже определены. Однако, использование большинства мелких электротранспортных средств ПДД вообще никак не урегулировано: как привлечь водителей такого транспорта к ответственности за нарушение ПДД и за какие нарушения? Учитывая, что количество электросамокатов, моноколес и т. п. увеличивается, вопрос участия в дорожном движении таких мелких электротранспортных средств нужно срочно урегулировать на законодательном уровне. В Европе взялись за урегулирование этого вопроса. По моему мнению, их нужно приравнять к велосипедам.

В некоторых странах электросамокаты с двигателем более 250 Вт попадают в категорию мопедов – со всемим вытекающими последствиями: необходимость иметь права, ездить в шлеме и т.п.

Рекомендация Авто24

Увидев на проезжей части гражданина на некоем новомодном транспорте, удвойте внимание. Каким бы ни был его юридический статус, это почти наверняка отчаянный человек – раз уж он решился выехать на дорогу. А значит, он способен и на другие не совсем логичные с точки зрения автомобилиста поступки. Двигаясь позади него, имейте в виду, что из-за особенностей наших дорог и специфики управления многих таких самокатов он может неожиданно упасть прямо перед вашим капотом – поэтому держите дистанцию с запасом. Опережая такой электросамокат, тоже оставляйте “зазор” побольше – на случай того же неожиданного падения. И самое главное – относитесь к энтузиастам с уважением: каких-то 130 лет назад и автомобиль считали чудачеством.

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