Конечно, никто специально штрафы для мотоциклистов не устанавливал, но выделить статьи КоАП Украины, по которым чаще всего отвечают водители двухколесного транспорта, мы можем.

На первый взгляд, приведенная ниже таблица штрафов может показаться парадоксально строгой: какой-то мелкий двухколесный транспорт, а отвечает совершенно по-взрослому. Выходит, что какой-нибудь потрепанный скутер с полным баком бензина будет стоить дешевле, чем штраф, который должен будет заплатить его водитель за некоторые из правонарушений.

Но логика законодателя понятна: каким бы скромным ни было транспортное средство, беды на дороге оно может натворить не меньше, чем любое другое. Поэтому тут как нигде более уместен слоган «Перед законом (в данном случае ПДД) все равны».

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Пункты правил, о нарушении которых мы говорим в нижеприведенной таблице, касаются всех участников дорожного движения (кроме разве что движения на скутерах в два ряда). Но это как раз те пункты, которыми чаще всего грешат многие водители двухколесных транспортных средств.

Штрафы для мотоциклистов 2019 в Украине

Нарушение Статья КоАП Украины Штраф или иное наказание Езда без регистрации и номерного знака ст. 121 ч.6 170 грн.* Езда по разделительной белой линии дорожной разметки ст.122 ч.1 255 грн.* Езда без прав соответствующей категории (оставил дома), а также без техпаспорта и полиса автогражданки ст. 126 ч.1 425 грн. Езда без прав соответствующей категории (нет совсем) ст. 126 ч.2 510 грн. Езда без мотошлема ст. 121 ч.5 51 грн. Превышение скорости более чем на 20 км/ч ст.122 ч.1 255 грн.* Превышение скорости более чем на 50 км/ч ст.122 ч. 3 510 грн.* Поворот на скутере налево на дороге с двумя и более полосами движения в каждую сторону ст.122 ч.2 425 грн.* или 50 штрафных баллов Езда на скутере в два ряда ст.122 ч.2 425 грн.* или 50 штрафных баллов Невыполнение требования полицейского об остановке ст.122-2 - 153 грн. или лишение прав на 3-6 мес. Оставление места ДТП ст.122-4 255 грн. или общественные работы 30 – 40 ч или админ. арест 10 – 15 сут. Управление в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения ст.130 ч.1 10 200 грн.* с лишением прав на 24 месяца

*- за первое нарушение в течение года или нарушение без создания аварийной обстановки. При повторном нарушении или создании аварийной обстановки сумма штрафа существенно увеличивается и добавляется наказание в виде общественных работ, лишения прав и изъятия транспортного средства (подробнее см. Кодекс об административных правонарушениях Украины).

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Напомним, что когда в Украине заработает система видеофиксации нарушений, то автоматически выписанные ею штрафы можно будет скостить на 50%. Достаточно будет оплатить квитанцию в первые пять дней после ее получения. А если не заплатить штраф в течение месяца, его сумма увеличится вдвое.

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Можно сказать, что мотоцикл, мотороллер и скутер совершенно не защищают своих седоков от травм в случае малейших неприятностей на дороге. Вдобавок естественная устойчивость одноколейного транспорта такова, что для травмирования его водителю не нужно даже попадать в ДТП – достаточно просто упасть из-за необдуманного движения рулем. Но многие из байкеров (в кавычках и без) понимают всю опасность своего железного коня только после первых неприятностей – избегать которых помогает в числе прочего и соблюдение Правил дорожного движения.

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