Звичайно, ніхто спеціально штрафи для мотоциклістів не встановлював, але виділити статті КУпАП України, за якими найчастіше відповідають водії двоколісного транспорту, ми можемо.

На перший погляд, наведена нижче таблиця штрафів може здатися парадоксально суворою: якийсь дрібний двоколісний транспорт, а відповідає абсолютно по-дорослому. Виходить, що якийсь пошарпаний скутер з повним баком бензину коштуватиме дешевше, ніж штраф, який повинен буде заплатити його водій за деякі з правопорушень.

Але логіка законодавця зрозуміла: яким би скромним не був транспортний засіб, біди на дорозі він може накоїти не менше, ніж будь-який інший. Тому тут, як ніде більш доречний слоган “Перед законом (в даному випадку ПДР) всі рівні”.

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Пункти правил, про порушення яких ми говоримо в наведеній нижче таблиці, стосуються всіх учасників дорожнього руху (крім хіба що руху на скутерах в два ряди). Але це як раз ті пункти, якими найчастіше грішать багато водіїв двоколісних транспортних засобів.

Штрафи для мотоциклістів 2019 в Україні

Порушення Стаття КУпАП України Штраф або інше покарання Їзда без реєстрації та номерного знака ст. 121 ч. 6 170 грн.* Їзда по розділовій білій лінії дорожньої розмітки ст. 122 ч. 1 255 грн.* Їзда без прав відповідної категорії (залишив вдома), а також без техпаспорта і поліса автоцивілки ст. 126 ч. 1 425 грн. Їзда без прав відповідної категорії (немає зовсім) ст. 126 ч. 2 510 грн. Їзда без мотошолома ст. 121 ч. 5 51 грн. Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год ст. 122 ч. 1 255 грн.* Перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год ст. 122 ч. 3 510 грн.* Поворот на скутері наліво на дорозі з двома і більше смугами руху в кожну сторону ст. 122 ч. 2 425 грн.* або 50 штрафних балів Їзда на скутері в два ряди ст. 122 ч. 2 425 грн.* або 50 штрафних балів Невиконання вимоги поліцейського про зупинку ст. 122-2 153 грн. або позбавлення прав на 3-6 міс. Залишення місця ДТП ст. 122-4 255 грн. або громадські роботи 30-40 год або адмін. арешт 10-15 діб. Управління в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння ст. 130 ч. 1 10 200 грн.* з позбавленням прав на 24 місяці

*- за перше порушення протягом року або порушення без створення аварійної обстановки. При повторному порушенні чи створенні аварійної обстановки сума штрафу суттєво збільшується і додається покарання у вигляді громадських робіт, позбавлення прав і вилучення транспортного засобу (докладніше див. Кодекс про адміністративні правопорушення України).

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Нагадаємо, що коли в Україні запрацює система відеофіксації порушень, то автоматично виписані нею штрафи можна буде зменшити на 50%. Досить буде оплатити квитанцію в перші п'ять днів після її отримання. А якщо не заплатити штраф протягом місяця, його сума збільшиться вдвічі.

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Можна сказати, що мотоцикл, моторолер і скутер абсолютно не захищають своїх сідоків від травм у разі найменших неприємностей на дорозі. До того ж природна стійкість одноколійного транспорту така, що для травмування його водієві не потрібно навіть потрапляти в ДТП – достатньо просто впасти через необдуманий рух кермом. Але багато з байкерів (в лапках і без) розуміють всю небезпеку свого залізного коня тільки після перших неприємностей – уникати яких допомагає в числі іншого і дотримання Правил дорожнього руху.

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