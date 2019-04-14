Правила дорожнього руху в Україні єдині для всіх. Але мотоциклісти піддаються на дорозі особливій небезпеці, тому давайте освіжимо наші знання щодо їхніх прав і обов'язків на дорозі.

Крім гіршої захищеності водія мотоцикла (скутера), одноколійний двоколісний транспорт має ще одну важливу і неприємну особливість – малопомітність у фронтальній проекції. З цієї причини навіть акуратні і законослухняні водії автомобілів часом пізно помічають цих сусідів по потоку.

Більшість неприємностей за участю мотоциклів відбувається через те, що їх пізно помітили інші учасники руху.

Посилює картину такого "маскування" висока динаміка багатьох мотоциклів: вони з'являються в полі зору швидше за інших учасників руху – настільки швидко, що для реакції на цю подію не завжди залишається час.

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Отже, що з точки зору ПДР відрізняє водіїв мототранспорту від інших учасників дорожнього руху.

Водіям мототранспорту можна:

Управляти мотоциклами і мопедами (категорії А1, А) з 16-річного віку. Негативний момент тут той, що молоді люди більш схильні до необдуманої поведінки. Водій мотоцикла з коляскою (категорія В1) повинен бути старшим 18 років. Мотоциклістам можна їздити між рядами – у всякому разі, вони так думають. Прямої заборони на їзду в міжрядді в Україні немає, хоча і дозволу – теж (на відміну від багатьох країн світу, до речі). Для водіїв авто це означає загрозу зіткнення з байком або скутером в несподіваному місці – поза перехрестям, в пробці. За містом і в місті мотоцикліст має право на швидкісний режим, як легковий автомобіль. А ось мопед (скутер) не має права розвивати більше 60 км/год. Вчитися водити мопед можна з 14 років (пункт ПДР 24.2), але це не означає, що 14-річний курсант може їздити по дорогах загального користування. Мотоцикліст (мопедист) перетворюється на пішохода, коли спішується і котить свій байк поруч із собою. Тобто в такому випадку права і обов'язки у нього вже інші – суто "пішохідні".

У деяких країнах мотоциклістам офіційно дозволяється їздити по "міжряддю", але в Україні формального дозволу немає.

Водіям мототранспорту не можна:

Водій не тільки мотоцикла, але й мопеда повинен їхати в застібнутому шоломі (пункт 2.3 і 5.2 б), при цьому пасажирів ця вимога теж стосується. Не можна брати пасажиром дитину зростом менше 145 см або таку, що не досягла 12-річного віку. Поза населеними пунктами мопедам не дозволяється їздити швидше 60 км/год (пункт 12.6). Двоколісний мотоцикл і тим більше мопед не має права брати участь в буксируванні – ні як тягач, ні як причіп. Водіям мопедів (скутерів) не можна рухатися (п. 11.14 ПДР) в два ряди, причому їхати можна тільки по правій крайній смузі і як можна правіше. Виїжджати за її межі на мопеді можна тільки для об'їзду перешкод. Водію мопеда не можна повертати наліво (розвертатися), якщо на дорозі більше однієї смуги в кожному напрямку або є трамвайні колії. Щоб зробити такий маневр на такій дорозі, мопедисту потрібно стати пішоходом – тобто спішитися і перейти проїзну частину по переходу, ведучи мопед в руках.

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На жаль, наслідки дорожніх пригод за участю мототранспорту завжди важчі за інші, тож і відповідальність учасника-винуватця більш сувора.

Рекомендація Авто24

Будь-який двоколісний мототранспорт являє собою підвищену небезпеку для водія автомобіля. Тому чітке знання пунктів ПДР, що стосуються мотоциклів і скутерів, допоможе вам точніше прогнозувати ситуацію на дорозі. З іншого боку, логіку дій багатьох мотоциклістів і особливо скутеристів не завжди можна передбачити, тому радимо вам при побудові маневрів у наявності поруч двоколісної техніки враховувати і несподіваний розвиток подій.

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