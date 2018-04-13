Як їздити безпечно, знає кожен досвідчений водій. Але не кожен при цьому знає, що щодня робить масу принципових помилок, які загрожують безпеці. Шкідливі звички водія – як з ними боротися?

Знати, як їздити безпечно, мало – потрібно позбутися стереотипів і звичок, які провокують ДТП. Тим часом, частина бувалих водіїв їздять "на досвіді", впевнені в своїй майстерності – не здогадуючись навіть, що багато роблять неправильно. До тих пір, поки не виявиться, що саме неправильні дії стали причиною аварії. Які ж?

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При до упору вижатих педалях зчеплення і гальма нога не повинна розпрямлятися повністю. Це вбереже від важких травм ніг, якщо ДТП таки відбудеться

Перевірте посадку

Коли сидиш занадто близько до керма, рукам недостатньо свободи для швидкого обертання керма одним рухом, без перехоплення. Якщо при необхідності швидко об'їхати перешкоду доведеться перехоплювати кермо, будуть втрачені дорогоцінні долі секунди, а значить, контакт з раптовою перешкодою відбудеться з більшою ймовірністю.

При правильній посадці кут згину ліктя повинен становити близько 120 градусів, нога при витиснутому зчепленні не повинна розпрямлятися повністю.

Приблизно те ж і з ногами, яким, якщо вони сильно будуть зігнутими в колінах, не вистачить місця для швидкого натискання на зчеплення і гальмо. Сидячи занадто далеко від керма, водій, навпаки, змушений тягтися до нього, відриваючи спину від сидіння – це теж втрачений час і додаткові метри руху непотрібною траєкторією.

Дівчина сидить далеко від керма, але тримає його правильно - її хват в районі 9 і 15 годин (якщо уявити кермо циферблатом годинника). Допускається також хват в районі 10 і 14 годин

Тільки дорога

Поки не трапиться щось непоправне, багато хто з нас приділяють процесу руху лише частину своєї уваги. Не зупиняючись, самовпевнений водій може дивитися в телефон, налаштовувати навігатор, вибирати музику, спілкуватися з пасажирами на задньому сидінні, копатися в бардачку. Тих коротких поглядів, які ми встигаємо трохи кидати на дорогу, мало для безпечного руху. Тим більше, що навіть помітивши в такий момент небезпеку, водій все одно повинен витратити додатковий час на підготовку до маневру: повернути другу руку на кермо, покласти телефон, сісти рівно, подивитися в дзеркало для розуміння картини ззаду і т.п. А це – ті самі зайві метри руху вперед, до зіткнення.

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На авось

Цим точно грішить більшість водіїв: багато маневрів ми здійснюємо, не маючи впевненості в його абсолютній безпеці. Наприклад, повертаємо наліво з лівого ряду на світлофорі, хоча через зустрічний фургон або автобус не бачачи першого ряду “зустрічки” – але ж по ній може хтось зовсім законно нестися прямо на свій “зелений”! Або виходимо на обгін, проглядаючи зустрічну лише на 100 - 200 метрів вперед – начебто і досить для обгону, але це якщо зустрічний автомобіль з`явиться вже в кінці вашого маневру. А якщо в його розпалі? А якщо зустрічний летить зі швидкістю, яка вдвічі перевищує дозволену?

Навіть на секунду відвівши погляд від дороги, можна пропустити попереду щось дуже важливе. Результат може бути найсумнішим.

І найстрашніше – ми розуміємо, що ризикуємо, але звично думаємо: "А, пронесе! Адже завжди раніше все було добре!” Але настає день, коли "авось" не спрацьовує і раз - лобове зіткнення! Але ж і потрібно то всього – на світлофорі почекати десяток секунд, поки фургон відкриє огляд обох зустрічних смуг, або при обгоні проїхати ще з півкілометра метрів до більш зручного місця.

Накатом на поворотах

Напевно, відсотків 90 водіїв навіть не здогадуються, що будь-який поворот потрібно проходити при включеній передачі. По-перше, машина, яка котиться по кривій по інерції, менш стабільна сама по собі – тобто більше число факторів можуть відхилити її з курсу (яма, хвиля, лід, пісок або жменя відсіву на асфальті). По-друге, контрольований крутний момент на колесах (тобто включена передача) – це допомога водію на випадок необхідності скорегувати маневр, який виконується: прискоритися, змінити радіус повороту.

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Неправильна швидкість

Поклавши руку на серце: чи не в половині випадків ми вибираємо швидкість не з міркувань безпеки, а на основі інших факторів: стану дороги, запасу часу, комфорту в салоні, власного настрою та ін. Але ж правило – ні, навіть не те, що в п.12 українських ПДР, а те, що написане кров'ю мільйонів постраждалих в аваріях за 130 років автомобілізації – просте: їхати потрібно з такою швидкістю, яка дозволить зупинитися при виникненні небезпеки на шляху.

Водити сучасний автомобіль легко в будь-яких умовах, це приховує небезпеку при високій швидкості. Але від аварій це не вберігає

Природно, небезпеки реальної, ймовірність падіння метеорита на шосе в розрахунок не береться. Так, все одно безпечна швидкість виявиться набагато нижчою за ту, при якій ми звикли їздити. Але при нагоді запитайте про це тих, хто втратив близьких у дорожній аварії. Або побувайте в розвинених країнах Європи і подивіться, як їздять тамтешні водії - наприклад, по вузьких провінційнимх доріжках Провансу або Йоркшира.

Мала дистанція

"Прилипати" до автомобіля, який їде попереду, люблять не всі, але багато водіїв. І зазвичай ця звичка обходиться без біди - але подивіться, як часто ми зустрічаємо на міських вулицях ДТП- "паровозики". За містом таке теж трапляється, але охопити такий "паровозик" поглядом складніше, оскільки його "вагончики" виявляються розкиданими на сотні метрів... До таких аварій призводить будь-який банальний збій в щільному потоці транспорту: собака на дорозі, чиєсь пробите колесо, недоречно скинутий газ ...

Попутні зіткнення - досить часта картина на дорогах. Нерідко до них призводить саме згубна звичка "висіти на бампері" машини, яка їде попереду

Якщо коротко: хочете знати, як їздити безпечно – ні на секунду не забувайте про те, що на дорозі найголовніше – це вона ж і є, безпека.

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