Як правильно їздити взимку, знають всі, у всякому разі, теоретично. А ось що робити категорично не рекомендується? Спробуємо подивитися на проблему безпеки в зимовий час з іншого боку.

Зрозуміло, що спеціально чогось небезпечного ми за кермом не робимо ні взимку, ні влітку. Але у багатьох з нас є своєрідні манери керування, які і влітку не сприяють безпечній їзді, а взимку просто неприйнятні. І найстрашніше, що коли якась дорожня неприємність все-таки трапляється, всі з розумінням кивають головами: “Звичайно, нічого дивного, адже дорога слизька!” А всього лише потрібно грамотно керувати і правильно натискати на педалі.

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Чого не можна робити взимку:

Проходити повороти накатом

У повороті потрібно їхати повільніше, це знають всі. Але багато хто з нас звикли робити так: наблизився до перехрестя, на нейтралі пригальмував, на ній же вкотився в поворот і вже на виході включає потрібну, нижчу передачу. Виходить плавно, годі й казати, але вимкнувши передачу, ми позбавляємо автомобіль одного з двох найважливіших чинників управління в зимовий час – крутного моменту на колесах.

Залишаються кермо і гальма, практично безкорисні в повороті на слизькій дорозі. Тим часом, саме тягою на провідних колесах ми можемо і сповільнювати автомобіль (гальмуючи двигуном), і стабілізувати його, і витягати із заносу. При будь-якому типі приводу передача в повороті повинна бути включена.

Гальмувати в повороті взимку не можна, але якщо потреба виникає, в першу чергу гальмуєте двигуном. Інакше недовго опинитися за межами дороги

Гальмувати в повороті

Ми і не помічаємо, як це робимо, така вже велика сила звички. Якщо роками практикувати такий прийом – пригальмовувати перед самим поворотом, і продовжувати тиснути педаль безпосередньо на дузі, то в цьому ніби й немає нічого поганого.

Так буде до тих пір, поки під керовані колеса не потрапить лід, і заблокований передок не попливе на зустрічну. Запам'ятайте назавжди і відпрацюйте до автоматизму правильний алгоритм проходження поворотів: швидкість потрібно гасити завчасно, ще до початку повороту, і проходити його при включеній передачі на “рівному газу” або з легким прискоренням (якщо вже зрозуміло, що дорога на кривій чиста і суха).

Накатом з гірки

Влітку ми ще можемо собі дозволити таке – нібито для економії палива (хоча насправді інжекторний двигун повністю перекриває подачу палива при відпущеному акселераторі і включеній передачі). Але взимку не можна відпускати машину ні на мить.

Повторимося: наявність крутящого моменту на ведучих колесах – як позитивного, так і негативного – дає водієві додаткові можливості щодо контролю над машиною на слизькій дорозі. А те, що вона слизька, може з'ясуватися зовсім несподівано. Тому з будь-якого схилу спускаємося з включеною передачею.

Сповільнюватися на спуску потрібно, гальмуючи двигуном, котитися накатом і гальмувати тільки педаллю гальма – вірний шлях до втрати управління

Гальмувати в підлогу перед перешкодою

Коли автомобіль надійний, а дорога суха і рівна, звичку гальмувати відразу впритул до перешкоди ще можна якось пояснити. Але на те вона і зима, щоб підносити сюрпризи: тут тобі сухий асфальт, а через метр вже крижане поле і гальмувати марно. Тому включайте в своєму мозку зимовий режим: сповільнюйтеся завчасно, гальмуючи двигуном, і під'їжджайте до перешкод на мінімальній швидкості, з якою вже зупиняйтеся до нуля за допомогою гальмівної педалі.

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Тільки робота двома руками, коли м'язи кожної руки працюють в найвигіднішому напрямку, можна забезпечити точне і швидке рулювання

Керувати однією рукою

Неможливо швидко відреагувати на раптово виниклу перешкоду або точно скорегувати занос, якщо одна ваша рука лежить на кермі, а друга -на підлокітнику або важелі коробки. Тобто якийсь панічний ривок ви зробити зумієте, але сенс в ньому навряд чи буде.

Тому обидві руки потрібно тримати на кермі, симетрично на 10-ти і 2-х годинах (якщо уявити баранку циферблатом годинника); як варіант – на 9-ти і 3-х годинах. Тільки в такому випадку можна розраховувати, що маневр об'їзду перешкоди або корекція заносу будуть вдалими. До речі, стосується така порада не тільки зими.

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Як правильно їздити взимку? З розумом, колеги, з розумом. Хіба дорослій людині потрібно пояснювати, що для зупинки з 30 км/год машині потрібно набагато менше дистанції, ніж з 60-ти? Або що для швидкої реакції на небезпеку за кермо потрібно триматися двома руками, а не однієї? Але ми змушені знову давати банальні поради – і потім знову читати новини пригод на дорогах з не менш банальними причинами. Давайте ж нарешті станемо якщо не професійними водіями, то хоча б більш розумними і відповідальними громадянами.

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