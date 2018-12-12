Черговий сюрприз української зими: мокрий сніг з дощем і температура близько нуля. Як будемо їздити в таку погоду?

Здавалося б, якщо за вікном мокрий сніг з дощем, для бувалого водія тут нічого нового – окремо кожен з опадів нам добре знайомий. Але коли вони, як два непередбачуваних хлопчаки-бешкетники, збираються разом, можна очікувати сюрпризів зовсім іншого порядку. Синергія так би мовити.

Сніг з дощем обіцяє водіям кілька фірмових сюрпризів, до яких краще підготуватися заздалегідь.

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Оглядовість

За достатньої величини сніжинок вони налипають на скло автомобіля і обмежує огляд. Більше того, цей покрив може зробити машину “сліпою” в деяких секторах. Особливо це стосується міського режиму руху, коли автомобіль рухається повільно, а ще – у вітряну погоду, коли сніг буквально ліпить до шибок.

Що робити? В таку погоду перед виїздом з парковки потрібно добре протопити салон, щоб шибки стали теплими. Сніг підтане і по шару води сповзатиме зі скла вниз. Природно, склоочисники і штатний обігрів (обдув) вікон повинні бути в порядку.

Можна спливти

Пухка сніжно-водяна каша може накопичуватися, не танучи, на асфальті. Це ідеальні умови для слешпленінгу – спливання коліс. Така небезпека реальна не тільки при русі на великій швидкості, але і при гальмуванні в міських умовах. Намагайтеся рухатися неспішно і з запасом дистанції, особливо якщо у вас широкі шини європейського типу з щільним малюнком протектора.

Місцями ожеледь

Температура в такий снігопад може бути як трохи вищою нуля, так і трохи нижче, тому дуже може бути, що на якихось ділянках дороги опади підмерзнуть. Особливо треба побоюватися холодних ділянок трас і міських вулиць – мостів, шляхопроводів, які продуваються вітром. У світлі такої небезпеки ще раз нагадаємо про помірну швидкість руху і завчасну оцінку стану дороги попереду.

Рекомендація Авто24

Як і при будь-яких опадах, в сніг з дощем подвоюйте увагу, не забуваючи про додатковий аспект – проблеми з дорожнім покриттям. Навіть якщо ваша машина, смачно чавкаючи шинами, впевнено місить снігову кашу і чіпляється протектором за асфальт, будьте готові до того, що незабаром – ближче до вечора або просто за найближчим поворотом – вся ця краса виявиться замерзлою.

Дорога, що заледеніла, може виявитися непроїзною через фури і масові ДТП, притому надовго. Тому в світлі подібних прогнозів погоди укомплектуйте автомобіль теплим пледом, парою по-справжньому зимового взуття і тримайте бак якомога повнішим.

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