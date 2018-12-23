Как правильно ездить зимой, знают все, во всяком случае, теоретически. А вот чего делать категорически не рекомендуется? Попробуем посмотреть на проблему безопасности в зимнее время с другой стороны.

Понятно, что специально чего-то опасного мы за рулем не делаем ни зимой, ни летом. Но у многих из нас есть своеобразные манеры управления, которые и летом-то не способствуют безопасной езде, а зимой просто неприемлемы. И самое страшное, что когда какая-то дорожная неприятность все-таки случается, все с пониманием кивают головами: “Конечно, ничего удивительного, дорога ведь скользкая!” А всего-то нужно грамотно рулить и правильно нажимать на педали.

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Чего нельзя делать зимой:

Проходить повороты накатом

В повороте нужно ехать помедленнее, это знают все. Но многие из нас привыкли делать так: приблизился к перекрестку, на нейтрали притормозил, на ней же вкатился в поворот и уже на выходе включает нужную, низшую передачу.

Получается плавно, спору нет, но выключив передачу мы лишаем автомобиль одного из двух важнейших факторов управления в зимнее время – крутящего момента на колесах. Остаются руль и тормоза, практически бесполезные в повороте на скользкой дороге. Между тем, именно тягой на ведущих колесах мы можем и замедлять автомобиль (тормозя двигателем), и стабилизировать его, и вытягивать из заноса. При любом типе привода передача в повороте должна быть включена.

Тормозить в повороте зимой нельзя, но если потребность возникает, в первую очередь тормозите двигателем. Иначе недолго оказаться за пределами дороги

Тормозить в повороте

Мы и не замечаем, как это делаем, такова уж великая сила привычки. Если годами практиковать такой прием – притормаживать перед самым поворотом, и продолжать давить педаль непосредственно на дуге, то в этом можно не видеть ничего плохого. Так будет до тех пор, пока под управляемые колеса не попадет лед, и заблокированный передок не заскользит на встречную. Запомните навсегда и отработайте до автоматизма правильный алгоритм прохождения поворотов: скорость нужно гасить заблаговременно, еще до начала поворота, и проходить его при включенной передаче на «ровном газу» или с легким ускорением (если уже понятно, что дорога на кривой чистая и сухая).

Накатом с горки

Летом мы еще можем себе позволить такое – якобы для экономии топлива (хотя на самом деле инжекторный двигатель полностью перекрывает подачу топлива при отпущенном акселераторе и включенной передаче). Но зимой нельзя отпускать машину на волю волн – точнее, случайных сил инерции и боковых сил. Повторимся: наличие крутящего момента на ведущих колесах – как положительного, так и отрицательного дает водителю дополнительные возможности по контролю над машиной на скользкой дороге. А то, что она скользкая, может выясниться совсем неожиданно. Поэтому с любого уклона спускаемся с включенной передачей.

Замедляться на спуске нужно, тормозя двигателем, катиться накатом и тормозить только педалью тормоза – верный путь к потере управления

Тормозить в пол

Перед самим препятствием. Когда автомобиль надежный, а дорога сухая и ровная, привычку оттормаживаться сходу вплотную к препятствию еще можно как-то объяснить. Но на то она и зима, чтобы преподносить сюрпризы: тут тебе сухой асфальт, а через метр уже ледяное поле и тормозить безполезно. Поэтому включайте в своем мозгу зимний режим: замедляйтесь заблаговременно, тормозя двигателем, и подъезжайте к препятствию на минимальной скорости, с которой уже останавливайтесь до нуля при помощи тормозной педали.

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Только работа двумя руками, когда мышцы каждой кисти работают в самом выгодном направлении, может обеспечить точное и быстрое руление

Рулить одной рукой

Невозможно быстро отреагировать на внезапное возникшее препятствие или точно скорректировать занос, если одна ваша рука лежит на баранке, а вторая покоится на подлокотнике или рычаге коробки. То есть какой-то панический рывок вы совершить сумеете, но смысл в нем навряд ли найдется.

Поэтому обе руки нужно держать на руле, симметрично на 10-ти и 2-х часах (если представить баранку циферблатом часов); как вариант – на 9-ти и 3-х часах. Только в таком случае можно рассчитывать, что маневр объезда выскочившего на дорогу ребенка или коррекция заноса будут удачными. Кстати, касается такой совет не только зимы.

Рекомендация Авто24

Как правильно ездить зимой? С умом, коллеги, с умом. Разве взрослому человеку нужно объяснять, что для остановки с 30 км/ч машине требуется намного меньше дистанции, чем с 60-ти? Или что для быстрой реакции на опасность за руль нужно держаться двумя руками, а не одной?

Но мы вынуждены снова давать банальные советы – и затем снова читать сводки происшествий на дорогах с не менее банальными причинами. Давайте же наконец станем если не профессиональными водителями, то хотя бы более умными и ответственными гражданами.

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