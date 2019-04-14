Правила дорожного движения в Украине едины для всех. Но мотоциклисты подвергаются на дороге особой опасности, поэтому давайте освежим наши знания касательно их прав и обязанностей на дороге.

Помимо худшей защищенности водителя мотоцикла (скутера), одноколейный двухколесный транспорт имеет еще одну важную и неприятную особенность – малозаметность во фронтальной проекции. По этой причине даже аккуратные и законопослушные водители автомобилей порой поздно замечают этих соседей по потоку.

Большинство неприятностей с участием мотоциклов происходит из-за того, что их поздно заметили другие участники движения.

Усугубляет картину такой “маскировки” высокая динамика многих мотоциклов: они появляются в поле зрения быстрее других участников движения – настолько быстро, что для реакции на это событие не всегда остается время.

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Итак, что с точки зрения ПДД отличает водителей мототранспорта от других участников дорожного движения.

Водителям мототранспорта можно:

Управлять мотоциклами и мопедами (категории А1, А) с 16-летнего возраста. Негативный момент тут в том, что молодые люди более склонны к необдуманному поведению. Мотоцикл с коляской (категория В1) должен быть старше 18 лет. Мотоциклистам можно ездить между рядами – во всяком случае, они так думают. Прямого запрета на езду в междурядье в Украине нет, хотя и разрешения – тоже (в отличие от многих стран мира, кстати). Для водителей авто это означает угрозу столкновения с байком или скутером в неожиданном месте – вне перекрестка, в пробке. За городом и в городе мотоциклист имеет право на скоростной режим, как легковой автомобиль. А вот мопед (скутер) не имеет права развивать более 60 км/ч. Учиться водить мопед можно с 14 лет (пункт ПДД 24.2), но это не значит, что 14-летный курсант может ездить по дорогам общего пользования. Мотоциклист (мопедист) превращается в пешехода, когда спешивается и катит свой байк рядом с собой. Т.е. в таком случае права и обязанности у него уже иные – сугубо “пешеходные”.

В некоторых странах мотоциклистам официально разрешается ездить по “междурядью”, но в Украине формального разрешения нет.

Водителям мототранспорта нельзя:

Водитель не только мотоцикла, но и мопеда должен ехать в застегнутом шлеме (пункт 2.3 и 5.2 б), при этом пассажиров это требование тоже касается. Нельзя брать пассажиром ребенка ростом менее 145 см или не достигшего 12-летнего возраста. Вне населенных пунктов мопедам не разрешается ездить быстрее 60 км/ч (пункт 12.6). Двухколесный мотоцикл и тем более мопед не имеет права участвовать в буксировке – ни как тягач, ни как прицеп. Водителям мопедов (скутеров) нельзя двигаться (п.11.14 ПДД) в два ряда, причем ехать можно только по правой крайней полосе и как можно правее. Выезжать за ее пределы на мопеде можно только для объезда препятствий. Водителю мопеда нельзя поворачивать налево (разворачиваться), если на дороге более одной полосы в каждом направлении или есть трамвайные пути. Чтобы совершить на такой маневр на подобной дороге, мопедисту нужно стать пешеходом – т.е. спешиться и перейти проезжую часть по переходу, ведя мопед в руках.

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К сожалению, последствия дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта всегда тяжелее прочих, поэтому и отвественность виновника более строгая.

Рекомендация Авто24

Любой двухколесный мототранспорт представляет собой повышенную опасность для водителя автомобиля. Поэтому четкое знание пунктов ПДД, касающееся мотоциклов и скутеров, поможет вам точнее прогнозировать ситуацию на дороге. С другой стороны, логику действий многих мотоциклистов и особенно скутеристов не всегда можно предсказать, поэтому советуем вам при построении маневров в присутствии рядом двухколесной техники учитывать и самое неожиданное развитие событий.

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