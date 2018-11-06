Использование электромобиля не только сохраняет окружающую среду, но и позволяет значительно сэкономить. Расчет стоимости пробега произвел один из народных депутатов Украины

Нардеп Егор Фирсов сообщил, что электромобиль на много экономнее автомобиля, заправляемого бензином или дизельным топливом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

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"Норвежцы покупают электромобиль с точки зрения экологии, Украинцы -экономии, и не ошибаются) На сколько экономнее электромобиль обычного авто, давайте сравним?

С автомобилем все понятно: он ездит на топливе: бензин или дизель, они измеряются литрами. Объём заряда батареи в электромобиле измеряется киловатт часами.

Например, в батарее самого популярного электромобиля в Украине Nisan Leaf - 24 киловатт часа. Итак, стоимость электроэнергии в Украине зависит от тарифа. В целом кВч стартует от 50 коп. Предположим, вы экономный человек, и будете заряжать авто ночью, по ночному тарифу, примерно 1 грн за 1 кВч;

В целом заряд вам обойдётся в 25-30 грн.

Батарей 24 кВ ч, хватает на 120-140 км.

Т.е. 120 км обойдутся Вам в гривен 30 .

Дизель.

Предположим, вы заправляетесь дизелем. И Ваш расход 6 литров на 100 километров.

Стоимость дизеля от 30 грн.

240 грн за 100 км.

Газ

Расход газа 10 литров на 100 км, стоимость литра газа от 16 грн.

100 км обходятся Вам 160 грн

Из Одессы в Киев доехать без дозаправки вам будет сложно. Но все же с точки зрения экономии, электромобиль - хороший выбор. А с точки зрения экологии - просто отличный!", -написал Фирсов.