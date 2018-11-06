Тиск у 43000 PSI – це вам не жарти. Хоча відео вдалось потішним.

Знищити автомобіль водяною мийкою? Так, це можливо. І виглядає досить весело.

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Тиск у цьому апараті для миття трохи вищий за той, що зазвичай використовується на автомийках. Якщо бути точним – 43 500 фунтів на квадратний дюйм (psi) або 2960 атмосфер або 3000 бар.



А ні фарба, а ні міцне автомобільне скло, а ні посилені металевим кордом шини не змогли витримати такого напору води. Peugeot 206 був просто знищений під струменем.

Це відео від SpotOnStudios.dk на YouTube є суворим нагадуванням для тих, хто при виборі керується міркуванням що потужніше – значить краще. Доведено, що для прорізання каменю потрібен лише близько 15 тисяч psi, тож старенький Peugeot 206 не мав жодного шансу пережити цей експеримент.

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