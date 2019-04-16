Многие жители западных регионов в последние месяцы могли видеть едущие в направлении границы лафеты с видавшими виды тяжелыми мотоциклами. Куда везут КМЗ, ИМЗ, МТ "Днепр" и для чего они нужны европейцам?

Тема вывоза ретротехники в развитые страны из не очень развитых давно уже не нова. Например, на Кубе – известном заповеднике винтажных предметов быта – много лет действует закон, запрещающий вывоз из страны старых автомобилей – иначе туристы и предприниматели за копейки заберут все американские дредноуты начала 1950-х и страна останется без транспорта.

На фото от нашего коллеги Олега Омельницкого – частный двор в польском городке недалеко от границы с Украиной. Зима 2019 г.

Старинные раритеты с территории Украины вывозят уже давно. Первая волна прошла незаметно в эпоху перестройки в конце 1980-х. Тогда несколько прибалтийских и немецких коллекционеров собрали все сливки советской ретротусовки, выкупив и выменяв на новые “Лады” гоночные болиды образца 1930-х и бронированные лимузины верхушки третьего рейха, попавшие к нам как трофеи в 1945-м.

Читайте также: Киевский мотозавод снесут в ближайшее время

Вторая волна “эмиграции” ретротехники пришлась на 1990-е, когда вывезли в Европу едва ли не все оставшиеся уникальные экземпляры из числа тех же трофеев времен Второй Мировой войны.

То, что вывозится в наше время, сложно назвать раритетами – это лишь немногие сохранившиеся в первозданном “Москвичи” и “Волги” 1960-х гг., которые как массовые модели представляют интерес для собирателей средней руки.

Флорида (США), весна 2019 г. Мотоцикл “Урал” припаркован на улице курортного городка среди байков других марок. Ирбитский мотозавод выпускает такие мотоциклы серийно для продажи за рубежом.

В определенной мере оказался интересным наш подвижной состав для европейских фанов мототехники. Тонкость ситуации в том, что в свое время в Украине были популярны тяжелые мотоциклы с оппозитными двигателями – “касики” и “Днепры” производства Киевского мотозавода и “Уралы”, сделанные в г. Ирбит.

Мотоциклы тяжелого класса с боковым прицепом в советское время компенсировали дефицит легковых автомобилей. На фото – К-750 (1958 г.) производства Киевского мотоциклетного завода.

Так сложилось, что эти мотоциклы с коляской все годы выпуска оставались как бы живыми репликами, поскольку вплоть до моделей 1990-х годов по сути мало отличались от своего прадавнего прототипа – немецкого BMW R71 образца 1935 года. Особой харизмы тяжелым мотоциклам КМЗ и ИМЗ придавал тип двигателя (объемом 0,75 и 0,65 л) – редкой по нынешним временам оппозитной компоновки.

Именно в таком качестве наши К-750, К-650 КМЗ, ИМЗ, МТ “Днепр” интересны сегодня фанатам мототранспорта – байкерам, путешественникам, экстремалам, коллекционерам, всего мира. Забирая старенькие “оппозиты” у нынешних владельцев за небольшие по европейским понятиям деньги, они получают материал для реставрации, тюнинга, постройки реплик и кастомов в винтажном стиле. Особенно ценятся нижнеклапанные “касики” ранних выпусков, версии с рычажной передней вилкой и конечно же модификации с приводом на колесо коляски.

Читайте также: Зачем тюнингуют ретроавтомобили: интересные примеры

В Польше и Германии из наших “Днепров” сделают или реплику BMW R71, или культовый байк для выездов на байкерские тусовки, загородных покатушек и прочих развлекательных мероприятий.

Ценность тяжелых мотоциклов из Украины именно в их цене и широком выборе, ведь у нас до сих пор можно купить и М-72 1950-х годов, и киевские К-750 с нижнеклапанным мотором, и МТ-12/МТ-16 с двумя ведущими колесами. У нас эти мотоциклы продаются как обычные подержанные транспортные средства, малопрактичные по причине износа, высокого расхода топлива и дефицита запчастей – а в развитых странах такие экземпляры давно уже проходят по категории “ретро” с соответствующей прибавкой к цене.

Так может выглядеть мотоцикл МТ “Днепр” в специальной “редакции” (фото О. Омельницкого)

Кроме того, на цену влияет тот факт, что многие старые тяжелые мотоциклы в Украине имеют проблемы с документами – по причине отсутствия юридического собственника. Узаконить такое транспортное средство в Украине официально практически невозможно, а в большинстве европейских стран этот фактор не имеет значения, поскольку ретротехника там оформляется по особой процедуре.



Рекомендация Авто24

Если у вас имеется невостребованный мотоцикл МТ “Днепр”, не спешите искать ему нового, заграничного хозяина. Цены, которые сейчас предлагают за байки-оппозитники скупщики всех мастей, отнюдь не высоки. А с годами рыночная стоимость – да и историческая ценность – такого транспорта точно не снизится. Поэтому единственное, что стоит делать с МТ “Днепр” или “Уралом” любой модели – хранить его максимально бережно, сохраняя оригинальные детали и аутентичность в целом. Или другой вариант – озадачиться реставрацией, потратить время и деньги, чтобы вскоре самому стать владельцем музейного экземпляра – части культурного наследия Украины.

Читайте також: В какой ретроавтомобиль лучше вкладывать деньги