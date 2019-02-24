Рынок ретротехники в Украине намного специфичнее, чем в развитых странах Европы. Какой же ретро автомобиль покупать, если хочется не только заиметь дорогую игрушку, но и надежно инвестировать деньги?

Скажем сразу: мы не будем давать советы по вложению миллионов, но о том, как “освоить” пару сотен тысяч гривен в ретросфере, можем говорить уверенно. Итак, в настоящее время в нашей стране удовлетворен спрос во многих сегментах ретротехники – но не во всех.

Целый перечень уникальных деталей отличает ретроавтомобиль в специсполнении от обычных серийных образцов.

Не испытывают проблем с покупкой экземпляра в любом состоянии те, кто желает обладать олдтаймером отечественного производства: в ассортименте представлены ГАЗ-21 “Волга” трех поколений, многие из “Москвичей”, культовые горбатые “Запорожцы”, послевоенные ГАЗики.

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Посложнее – но реально – купить авто представительского класса, например, ГАЗ-12 ЗИМ или “Чайку”. Постепенно закрывается даже ниша микроавтобусов советского периода – РАФ, ЕрАЗ и даже “Старт”, которые традиционно считаются такими, которые не сохраняются после списания из АТП.

Настоящее сокровище в глазах истинных ценителей – “Москвич-434” с кузовом фургон, получивший у историков прозвище “диверсант”.

Так что сегодня настоящие гурманы стремятся иметь не просто “Москвич”, а “Москвич”-такси или санитарный, или не просто РАФик, а РАФик-”Скорую помощь”, или не просто “Волгу”, а “догонялку” ГАЗ-23 с V8 от “Чайки” и коробкой автоматом. Высоко ценятся коммерческие исполнения легковушек – так называемые авторемовские пикапы на базе “Волг”, фургоны типа “Москвич-430/433” по прозвищу “диверсант”.

“Волга” в заводском исполнении “такси” – это тоже уже огромная редкость. Как и полицейский седан, и РАФ “Скорой помощи”. Лимузин 1940-х годов ЗИС-110 – раритет уже иного плана.

Причем высший пилотаж для коллекционера и реставратора – найти и восстановить именно оригинальный спецавтомобиль, который 50 – 60 лет назад сошел с конвейра как раз как такси или “скорая”. Хотя в некоторых случаях и современный апгрейд на достойном уровне считается приемлемым.

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Поиск автомобилей в специсполнениях – это отдельная и увлекательная тема, потому что на самом деле таких машин в принципе сохраняется очень мало: их не продавали в частные руки, а в государственных АТП и прочих “казенных” учреждениях их списывали согласно норм амортизации и безжалостно уничтожали.

Оригинальная “Волга”, состоявшая в 1970-е на службе в ГАИ, отличалась от обычных отделкой салона, наличием радиостанции и фары-искателя.

Еще одна ниша редкостных винтажных авто – ретрокары-иномарки, которых в стране катастрофически мало. Худо-бедно, хотя и в мизерном количестве, представлены автомобили периода 1930-40-х годов, в первую очередь – трофейные, доставшиеся от фашистов и их союзников, и лендлизовские – из американских и британских поставок времен Второй мировой. Заполучить такой для реставрации и в коллекции – мечта многих собирателей. Хотя, как ни странно, зачастую финансовая, инвестиционная ценность таких машин на мировом уровне оказывается не высока. Потому что благодаря огромным тиражам в Европе и Америке они сохранились в немалых количествах – в отличие от отечественных “сверстников”, наших ныне редких машин типа ГАЗ-67, БА-64, ГАЗ-М1, КИМ-10.

Рекомендация Авто24

Прежде чем с головой окунуться в водоворот поиска и покупки той или иной редчайшей ретромодели, взвесьте свои силы, в первую очередь в финансовом плане. Потому что найти экземпляр какого-то раритета – это даже не полдела. После этого вас будет ждать многолетний процесс поиска запчастей и восстановления. Даже если вам удастся купить исходный экземпляр недорого, последующие работы потянут за собой несоизмеримо большие расходы. Рассчитывать на выгодную перепродажу невосстановленной машины тоже не стоит: тот, кто готов будет ее у вас перекупить, прекрасно знаком с реалиями рынка и перспективами относительно реставрации. Поэтому выбирайте реально доступную для вас модель – и успехов вам в благородном деле сохранения нашей истории!

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