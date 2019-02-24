Ринок ретротехніки в Україні набагато специфічніший, ніж у розвинених країнах Європи. Який же ретро автомобіль купувати, якщо хочеться не тільки отримати дорогу іграшку, але й надійно інвестувати гроші?

Скажемо відразу: ми не будемо давати поради по вкладенню мільйонів, але про те, як “освоїти” пару сотень тисяч гривень у ретросфері, можемо говорити впевнено. Отже, в даний час у нашій країні задоволений попит у багатьох сегментах ретротехніки – але не у всіх.

Цілий перелік унікальних деталей відрізняє ретроавтомобіль у спецвиконанні від звичайних серійних зразків.

Не відчувають проблем із покупкою екземпляра в будь-якому стані ті, хто бажає володіти олдтаймером вітчизняного виробництва: в асортименті представлені ГАЗ-21 “Волга” трьох поколінь, багато з “Москвичів”, культові горбаті “Запорожці”, повоєнні ГАЗики.

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Складніше – але реально – купити авто представницького класу, наприклад, ГАЗ-12 ЗІМ або “Чайку”. Поступово закривається навіть ніша мікроавтобусів радянського періоду - РАФ, ЕрАЗ і навіть “Старт”, які традиційно вважаються такими, що не зберігаються після списання з АТП.

Неабиякий скарб в очах справжніх цінителів – "Москвич-434" із кузовом фургон, який отримав у істориків прізвисько "диверсант".

Так що сьогодні справжні гурмани прагнуть мати не просто "Москвич", а "Москвич" – таксі або санітарний, і не просто РАФіка, а РАФік "Швидку допомогу", не просто "Волгу", а "догонялки" ГАЗ-23 з V8 від "Чайки" і коробкою автоматом. Високо цінується комерційне виконання легковиків – так звані авторемовскі пікапи на базі "Волг", фургони типу "Москвич-430/433" на прізвисько "диверсант".

"Волга" в заводському виконанні "таксі" – це теж уже величезна рідкість. Як і поліцейський седан, і РАФ "Швидкої допомоги". Лімузин 1940-х років ЗІС-110 – раритет уже іншого плану.

“Вищий пілотаж” для колекціонера і реставратора – знайти і відновити саме оригінальний спецавтомобіль, який 50-60 років тому зійшов із конвеєра якраз як таксі або "швидка". Хоча в деяких випадках і сучасний апгрейд на гідному рівні вважається прийнятним.

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Пошук автомобілів у спецвиконанні – це окрема і цікава тема, тому що насправді таких машин у принципі збереглося дуже мало: їх не продавали в приватні руки, а в державних АТП і інших держустановах їх списували згідно норм амортизації і безжально знищували.

Оригінальна "Волга", що була в 1970-і на службі в ДАІ, відрізнялася від звичайних обробкою салону, наявністю радіостанції і фари-шукача

Ще одна ніша рідкісних вінтажних авто – ретрокари-іномарки, яких у країні катастрофічно мало. Так-сяк, хоча і в мізерній кількості, представлені автомобілі періоду 1930-40-х років, у першу чергу – трофейні, що дісталися від фашистів і їхніх союзників, і лендлізовскі – з американських і британських поставок часів Другої світової. Дістати такий для реставрації і в колекцію – мрія багатьох збирачів. Хоча, як не дивно, найчастіше фінансова, інвестиційна цінність таких машин на світовому рівні виявляється не висока. Тому що завдяки величезним накладам в Європі і Америці вони збереглися в чималих кількостях – на відміну від вітчизняних "однолітків", наших машин типу ГАЗ-67, БА-64, ГАЗ-М1, КІМ-10.

Рекомендація Авто24

Перш ніж із головою поринути у вир пошуку і покупки тієї чи іншої рідкісної ретромоделі, зважте свої сили, в першу чергу у фінансовому плані. Тому що знайти екземпляр якогось раритету – це навіть не півсправи. Після цього вас буде чекати багаторічний процес пошуку запчастин і відновлення. Навіть якщо вам удасться купити початковий екземпляр недорого, наступні роботи потягнуть за собою незрівнянно більші витрати. Розраховувати на вигідний перепродаж невідновленної машини теж не варто: той, хто готовий буде її у вас перекупити, прекрасно знайомий із реаліями ринку і перспективами щодо реставрації. Тому вибирайте реально доступну для вас модель – і успіхів вам у благородній справі збереження нашої історії!

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