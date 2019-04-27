Найбільш шановані автовиробники відносяться до гіроскутерів і інших електрифікованих візків з повагою, називаючи їх "транспортом останньої милі". А рядових українських водіїв при їх появі на дорозі пробиває холодний піт.

Транспорт останньої милі – це значить, що в умовах великого міста водій, не доїхавши до мети близько кілометра через відсутність місця для паркування, дістає з багажника якийсь електросамокат і проїжджає на ньому решту шляху до місця призначення.

Електроскутер, електросамокат, гіроскутер (гіроборд), моноколесо і мінісегвей: не всі електроекзоти приживуться на наших дорогах, але деякі – напевно.

Але поки футурологи і містобудівники планують доріжки для цих компактних пристроїв, а автовиробники споруджують для них відсіки в багажнику, всі ці гіроборди і гіроскутери набули поширення як засіб для дозвільних прогулянок.

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Статус гіроскутеров

Але найгірше, що їхній статус – у всякому разі, в умовах України – залишається до кінця не з'ясованим. В першу чергу мова про те, де можна їздити на цих транспортних засобах. Проблема в офіційній класифікації (наприклад, в ПДД), під яку не потрапляють більшість екзотичних електровізків. Вони – не пішоходи, оскільки мають колеса, вони не велосипеди, оскільки мають немускульний привід (п.1.1 ПДР України). Більш того, більшість з них навіть не можна віднести до механічних транспортних засобів, оскільки їхній моторчик не має 3 кВт потужності (п.1.1 ПДР).

Мало хто використовує самобалансований електротранспорт для ділових поїздок, а ось як розвага він однозначно гарний.

Можливо, деякі з таких транспортних засобів можна вважати мопедами (скутерами) – але тільки ті, які мають два колеса і електродвигун потужністю від 3 кВт до 4 кВт. Зауважимо, однак, що таких відносно потужних апаратів небагато, та й потужність движка виробник вказує далеко не завжди.

Але і характеристика потужності недостатня для класифікації гіроскутеров, гіробордів, електросамокатів і міні-сегвеїв. Варто було б звернути увагу на діаметр коліс, їх кількість і розташування. По-перше, в більшості випадків колеса настільки малі (6-10 дюймів, 15-25 см), що не залишають водієві шансів при попаданні не те щоб в вибоїну, а й на жменю щебеню, що випала на дорогу з попутного самоскида.

Різного роду самокати, що використовують для самобалансування датчики-гіроскопи, популярні там, де є громадській простір для пересування на них.

Не варто всерйоз говорити про безпеку на дорозі такого транспорту як моноколесо. Великі сумніви в цьому плані і у сегвея всіх типів: вони хоч і мають пару коліс, але вони розташовані на поперечній осі, що робить небезпечним різке уповільнення, не кажучи вже про аварійну зупинку.

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Мікроінженерія

Окремо варто поговорити про технічну сторону справи. Гіроскутери, гіроборди, моноколеса, електросамокати, сегвеї і міні-сегвеї при багатьох плюсах мають величезний мінус – характеристики керованості занадто нестабільні, оскільки залежать від фізичних здібностей водія.

Журналістам Авто24 довелося тестувати багато подібних пристроїв, в тому числі дослідно-експериментальні від відомих світових автовиробників (Honda, Ford).

У типового електросамоката настільки маленькі колеса, що він годиться тільки для ідеально рівного асфальту. Вулиці наших міст для нього просто небезпечні.

На наше переконання, всі ці транспортні засоби – в першу чергу спортивні снаряди, придатні для масового використання тільки на відокремлених від інших видів транспорту територіях. Сусідство з пішоходами для них також небажано, оскільки навіть найбільш тихохідні гіро-засоби розвивають 15 км/год. А на цій швидкості зіткнення будь-якого фізичного тіла масою 50-100 кг з пішоходом майже напевно призведе до травм. Між тим, багато бордів мають значно більші динамічні можливості, розганяючись до 30-50 км/ч.

За та проти

Отже, поки законодавець не визначився з юридичним статусом електросамокатів, гіроскутеров, моноколес, міні-сегвеїв дорогами загального користування ними краще не їздити. Оскільки не розв'язані такі питання:

Активна і пасивна безпека. Керованість. Юридичний статус. Страхування цивільної відповідальності.

Деякі гіроскутери через малі колеса не годяться для руху не те що дорогами, але навіть по плитці з грубими стиками.

Богдан Глядик, автоадвокат:

- Питання участі гіроскутерів, електросамокатів, моноколіс в дорожньому русі в Україні практично жодним чином не врегульовано Правилами дорожнього руху. ПДД регулюють поведінку пішоходів, пасажирів транспортних засобів, водіїв механічних транспортних засобів, велосипедистів та погоничів тварин.

За визначенням ПДР, механічний ТЗ – це ТЗ, який приводиться в рух з допомогою двигуна (у т.ч. з електродвигуном потужністю понад 3 кВт). Окремо міститься визначення поняття “мопед” - двоколісний ТЗ, який має двигун з робочим об’ємом до 50 см.куб. або електродвигун потужністю до 4кВт. Доречі, для того щоб керувати мопедом, потрібно отримати водійські права.

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Визначення таких понять як моноколесо, електросамокат, гіроскутер Правила не містять. Тому для вирішення питання, як саме регулюють ПДР їх використання, потрібно розбиратися із потужністю цих електрозасобів. Якщо потужність електродвигуна таких транспортних засобів перевищує 3 кВт, можемо їх віднести до механічних транспортних засобів – з відповідними правами і обов’язками. А електросамокат з потужністю електродвигуна від 3 до 4 кВт уже прирівнюється до мопедів, вимоги до яких на дорозі теж визначені належним чином. Однак, використання більшості дрібних електротранспортних засобів ПДР взагалі ніяк не врегульовано: як притягати керманичів такого транспорту до відповідальності за порушення ПДР і за які порушення? Враховуючи, що кількість електросамокатів, моноколіс тощо збільшується, питання участі в дорожньому русі таких дрібних електротранспортних засобів потрібно терміново врегульовувати на законодавчому рівні. В Європі взялися за врегулювання цього питання. На мою думку, їх потрібно прирівняти до велосипедів.

У деяких країнах електросамокати з двигуном понад 250 Вт потрапляють в категорію мопедів – з усіма наслідками, що випливають: необхідність мати посвідчення водія, їздити в шоломі тощо.

Рекомендація Авто24

Побачивши на проїжджій частині громадянина на якомусь новомодному транспорті, подвійте увагу. Яким би не був його юридичний статус, це майже напевно відчайдушна людина – якщо вже він зважився виїхати на дорогу. А значить, він здатний і на інші не зовсім логічні з точки зору автомобіліста вчинки. Рухаючись позаду нього, майте на увазі, що через особливості наших доріг і специфіку управління багатьох таких самокатів він може несподівано впасти просто перед вашим капотом – тому тримайте дистанцію з запасом. Випереджаючи такий електросамокат, теж залишайте простір побільше – на випадок того ж несподіваного падіння. І найголовніше – ставтеся до ентузіастів з повагою: якихось 130 років тому і автомобіль вважали дивацтвом.

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