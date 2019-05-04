Кількість смертельних випадків в ДТП велосипедистів перевищило аналогічні показники на автомобілях.

Згідно даних Статистичного управління Нідерландів, в період з 2017 по 2018 рік в країні зафіксовано 206 смертей велосипедистів в результаті ДТП. За аналогічний період в автомобілях загинуло 201 людина. Таким чином, пересуватись на велосипеді стало небезпечніше, ніж на автомобілі.

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Більшість загиблих на двоколісному транспорті – чоловіки (кількість загиблих виросла з 125-ти до 148-ми). А от жінки помирали менше – 58 проти 64-х. Ще одна особливість – дві третини загиблих – літні люди старше 65 років. Можливо, ці випадки ставались через неуважність літніх велосипедистів або погіршення здоров'я під час велопоїздки.

Ще одна тенденція – четверть смертельних ДТП сталася на електричних велосипедах.

Потрібно також зауважити, що кількість велосипедистів в Нідерландах величезна, і їх чисельність постійно росте, на відміну від автомобілістів.

Нагадаємо, що київські велосипедисти вимагають від влади окремих доріг.