На Українських автошляхах за минулі вихідні зафіксовано понад 44 тисячі порушень.

За період вихідних, від 26 квітня до 1 травня, нацполіція зафіксувала понад 44 тисячі випадків порушень правил дорожнього руху. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

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Так, від п'ятниці лише у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння було затримано 2,3 тисячі водіїв.

Крім того, ще шість тисяч автомобілістів перевищили швидкість, майже сотня створили аварійні ситуації а 3,6 тисячі кермувальників потрапили у ДТП. Понад 3,8 тисячі водіїв керували транспортними засобами без відповідних документів.

Загалом за шість святкових днів на автошляхах загинуло 55 людей, ще 255 - отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

У нацполіції зазначили, що аварій могло бути ще більше. Завдяки профілактичним діям низку п'яних водіїв було затримано ще до потрапляння у ДТП. У перспективі правоохоронці продовжать проводити рейдерські тижні безпеки дорожнього руху для зменшення кількості порушників на шляхах.

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