Мережа АЗС групи "Приват" за вихідні підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 50 коп/л, повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу.

Зокрема, в мережі "Авіас" бензин марки А-92 подорожчав до 28,95 грн / л, А-95 - до 29,95 грн / л, А-95 + - до 30,45 грн / л і ДТ - до 30,00 грн / л.

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На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 виросли до 29,00 грн / л, А-95 - до 30,00 грн / л, А-95 + - до 30,50 грн / л і ДТ - до 30,00 грн / л.

Як повідомляв enkorr, роздрібні ціни ростуть з 22 квітня. В результаті середня вартість бензину і ДТ підвищилася на 1-1,5 грн / л.

Зростання роздрібних цін палива стало наслідком різкого підвищення світових цін на нафту, які минулого тижня досягли 5-місячного максимуму. Додатковим фактором зростання є невизначеність з поставками палива з Білорусі, на яку припадає близько 30% ринку ДТ і 40% ринку бензину.