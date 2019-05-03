Сеть АЗС группы "Приват" за выходные повысила цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп/л, сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга.

В частности, в сети "Авиас" бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн / л, А-95 – до 29,95 грн / л, А-95+ – до 30,45 грн / л и ДТ – 30,00 грн / л.

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На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 29,00 грн/ л, А-95 – до 30,00 грн / л, А- 95+ – до 30,50 грн / л и ДТ – до 30,00 грн / л.

Как сообщал enkorr, розничные цены растут с 22 апреля. В результате средняя стоимость бензина и ДТ повысилась на 1-1,5 грн / л.

Рост розничных цен топлива стал следствием резкого повышения мировых цен на нефть, которые на прошлой неделе достигли 5-месячного максимума. Дополнительным фактором роста является неопределенность с поставками топлива из Беларуси, на которую приходится около 30% рынка ДТ и 40% рынка бензина.