На Украинских дорогах за минувшие выходные зафиксировано более 44 тысяч нарушений.

За период выходных, от 26 апреля до 1 мая, нацполиция зафиксировала более 44 тысяч случаев нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Так, с пятницы только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения были задержаны 2,3 тысячи водителей.

Кроме того, еще шесть тысяч автомобилистов превысили скорость, почти сотня создали аварийные ситуации а 3,6 тысячи водителей попали в ДТП. Более 3,8 тысячи водителей управляли транспортными средствами без соответствующих документов.

В целом за шесть праздничных дней на автодорогах погибли 55 человек, еще 255 – получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В Нацполиции отметили, что аварий могло быть еще больше. Благодаря профилактическим действиям ряд пьяных водителей был задержан еще до попадания в ДТП. В перспективе правоохранители продолжат проводить рейдерские недели безопасности дорожного движения для уменьшения количества нарушителей на дорогах.

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