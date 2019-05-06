У столиці Нідерландів пропонують ввести заборону на використання бензинових і дизельних автомобілів, починаючи з 2030 року.

Бензинові та дизельні автомобілі й мотоцикли будуть заборонені в Амстердамі з 2030 року – таку заяву оприлюднила в кінці минулого тижня рада голландської столиці.

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“Забруднення повітря – це тихий вбивця і одна з найбільших небезпек для здоров’я жителів Амстердама”, – сказала Шерон Дайксма, керівник департаменту транспорту міста.

Незважаючи на широке використання велосипедів багатьма голландцями, забруднення повітря в Нідерландах перевищує допустимі європейськими правилами норми, переважно через інтенсивний рух у двох головних містах країни: Амстердамі і Роттердамі.

Рада міста заявила, що впровадження заборони на транспорт з ДВЗ відбуватиметься поступово і розпочнеться вже наступного року з бану дизельних машин, випущених до 2005 року. Поступово список нелегального транспорту буде розширюватись.

Місто заявило, що буде пропонувати субсидії та безкоштовні паркомісця для власників електрокарів, аби стимулювати людей до переходу на більш екологічні авто.

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