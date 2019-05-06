Це водночас і гра, і серйозна справа, бо так у Брюсселі визначають найвправнішого вагоновожатого Європи.

У Брюсселі відбувся конкурс, в якому водії трамваїв з усієї Європи змагались у багатоборстві за звання кращого. Трамвайний боулінг – лише один з етапів конкурсу, однак, поза сумнівом, найцікавіший.

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Конкурс передбачає чотири основних етапи з різними завданнями. У першому водій має зупинити потяг, якнайближче від конусу, не збивши його. Друге завдання полягає в тому, щоб стати якомога ближче під’їхати до статуї на вигині трамвайного полотна, її теж потрібно залишити цілою. Третій виклик – зупинити двері трамвая в точній точці на платформі. Нарешті четверте завдання – втримати трамвай у визначених межах при активації аварійного стоп-крану.



Але найцікавішим завданням конкурсу є те, що називають трамвайним боулінгом. Переможцями чемпіонату стали Тіабо Феррейра з Люксембургу, який набрав 2450 балів у загальному рейтингу серед чоловіків та Лоуренс Меерт з Брюсселя в жіночій категорії, набравши 1930 балів.

Нинішній фестиваль вже восьмий за рахунком. Таким чином у Брюсселі відзначають 150 років з дня запуску перших трамваїв. Повне відео можна переглянути тут.

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