Можна розібрати таку машину на запчастини і продати їх, можна здати на металобрухт, а можна влаштувати собі непогану розвагу, як це роблять американці.

Нещодавно у США відбувся досить незвичний автомоільний івент під назвою Detroit Gambler 500, учасники якого використовували картатий мотлох на колесах.

Також цікаво: Каналізаційні люки замість коліс: чи їздить на них авто (відео)

У назві події криється головна умова для участі: транспортний засіб має коштувати менше 500 баксів, а його здатність проїхати хоча б милю – лотерея. Журналіст Девід Трейсі з Jalopnik також взяв участь у Gambler 500, однак на своєму Jeep Cherokee 1995 він помітно виділявся з натовпу, оскільки його позашляховик має досить пристойний вигляд і оцінюється аж у 600 доларів.



Що ж до інших чотирьох сотень учасників, то їхні машини часом важко навіть автомобілем назвати. Натомість автор публікації вигадав для них влучний епітет “іржаві како-бляшанки (rusty crap-cans). Страшні, абсурдні, чудернацькі й просто дивні машини вирушили з міста Троя у Мічігані до лісистого передмістя, де влаштували собі масовий пікнік з катанням на роздовбайках по розбитим грунтовим дорогам. Учасники кажуть, що було весело і сумніватись у цьому немає причин.

Фото: Detroit Gambler 500 / Jalopnik

Схоже, це непогана ідея для тих українців, які не планують розмитнювати свої “євробляхи”: покататись, розважитись, а потім можна на брухт здавати.

Також цікаво: Бельгійці вигадали нову розвагу – трамвайний боулінг