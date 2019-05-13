Гусеничному купе дали новое название: Ultratank.

Чего только не выдумывают умельцы, чтобы придать своим автомобилям особенности. Однако в данном случае речь о совершенно уникальной вещи: кастомайзеры превратили роскошное купе Bentley Continental GT на гусенечный вездеход.

Смотрите также: Самый быстрый комбайн в мире с легкостью обгонит ваш Lanos

Танком его называть не совсем правильно, поскольку вооружения в Continental GT нет. Однако он убивает одним только своим видом.

Автор необычного творения – питерский блогер, который приобрел иномарку в республике Ингушетия и решил не менять номера, из-за чего вездеход уже получил прозвище ингушский танк. Сами же создатели называют его Ultratank.

Известно, что в процессе кастомайзинга из-под капота Bentley исчез мощный двигатель W12, который обеспечивал британскому купе звание одного из самых быстрых автомобилей на планете. Вместо него машину оборудовали более экономичным и простым в использовании агрегатом неизвестного происхождения, однако логотип "Волга" на крышке багажника намекает на то, что начинка Bentley "разбавлена" деталями российского производства.

Управление осталось на руле, причем руль отклоняется на небольшой угол, как штурвал боевой машины пехоты БМП-3. Ходовая часть – как у легких танков периода первой половины ХХ века.

Фото: Ultratank или гусенечный вездеход Bentley Continental GT / YouTube

Автор проекта говорит, что его целью является довести Ultratank до готового состояния и развить скорость в 100 км/ч. Пока Бентли на гусеницах удалось разогнать до 50 км/ч.

Также интересно: Идея для владельцев нерастаможенных "евроблях"