"Вагони" імпровізованого потяга чоловік змайстрував зі старих металевих бочок.

Юджин Бостік, 80-річний пенсіонер у міста Форт-Уорт у штаті Техас, проводить свої дні, працюючи “машиністом” поїзда, який, можливо, є найкрутішим у світі. Він катає врятованих безпритульних песиків.

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“Усе почалось з того, що я покатав на своєму тракторці кількох собачок”, – каже Юджин. Він мешкає у кінці вулиці і часто жителі округи залишали небажаних чотирилапих на пустирі позаду його будинку.



“Коли з’явилась ще пара собак, я зрозумів, що місця вже не вистачає”. Далі пан Бостік вирішив застосувати свої навички зварювальника, аби додати кудлатим пасажирам більше комфорту.



Використавши порожні металеві бочки від мастильних матеріалів, Юджин вирізав у них отвори і приладнав колеса та фаркопи. Зчепивши їх разом за своїм тракторцем Юджин отримав справжній авто-поїзд, на якому тепер з задоволенняк роз’їжджають його чотирилапі приятелі.

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