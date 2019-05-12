"Вагоны" импровизированного поезда мужчина смастерил из старых металлических бочек.

Юджин Бостик, 80-летний пенсионер города Форт-Уорт в штате Техас, проводит свои дни, работая “машинистом” поезда, который, возможно, является самым крутым в мире. Он катает спасенных бездомных собак.

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“Все началось с того, что я покатал на своем тракторе нескольких собачек”, – говорит Юджин. Он живет в конце улицы и часто жители округа оставляли нежелательных четвероногих на пустыре позади его дома.

“Когда появилась еще пара собак, я понял, что места уже не хватает”. Далее господин Бостик решил применить свои навыки сварщика, чтобы добавить лохматым пассажирам больше комфорта.

Использовав пустые металлические бочки от смазочных материалов, Юджин вырезал в них отверстия и приделал колеса и фаркопы. Сцепив их вместе за своим трактором Юджин получил настоящий авто-поезд, на котором теперь с удовольствием разъезжают его четвероногие приятели.

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