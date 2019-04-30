Что может быть милее и круче?

Весь процесс работы над мини-Делорианом отец маленькой Адель – Франсуа Берубе, показал на своей странице в Instagram.

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Фанера, листовой алюминий, кропотливый труд в течение трех месяцев воплотились в замечательный подарок для дочки – миниатюрную копию знаменитой машины времени из фильмов “Назад в будущее”.

Мини DeLorean имеет высокую детализацию. Франсуа установил “фирменное” устройство для генерации электроэнергии из бытовых отходов Mr. Fusion (на самом деле стилизованный USB-адаптер для авто), подсветку кузова, стереосистему с записью звука запуска двигателя и номерной знак OUTATIME.

Свою дочьку Франсуа теперь зовет не иначе как Адель МакФлай и оба светятся от счастья, играя с машинкой. Игрушка имеет еще и практическое значение: отец учит Адель вождению.

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