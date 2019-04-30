Що може бути миліше і крутіше водночас?

Увесь процес роботи над міні-Делоріаном батько маленької Адель – Франсуа Берубе, показав на своїй сторінці у Instagram.

Також цікаво: Білорус збудував собі броньовану Волгу на випадок зомбі-апокаліпсису (відео)

Фанера, листовий алюміній, кропітка праця протягом трьох місяців втілились у чудовий подарунок для доньки – мініатюрну копію славнозвісну машину часу з фільмів “Назад у майбутнє”.



Міні DeLorean має високу деталізацію. Франсуа встановив “фірмовий” пристрій для генерації електроенергії з побутових відходів Mr. Fusion (насправді стилізований USB-адаптер для авто), підсвітку кузова, стереосистему з записом звуку запуску двигуна і номерний знак OUTATIME.



Свою малу Франсуа тепер кличе не інакше як Адель МакФлай і обоє світяться від щастя, бавлячись з машинкою. Забава має ще й практичне значення: батько навчає Адель водінню.

Також цікаво: Педальний Запорожець пішов з молотка за 70 тисяч гривень