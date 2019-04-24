І тепер старий седан – дводверний пікап.

Колись те, що ви бачите, було седаном ГАЗ-24. Він вже ніколи не буде таким, як раніше. Бо жорстокі часи вимагають жорстких рішень.

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Принаймні, якщо вірити героям “Шаленого Макса” та кращих зомбі-фільмів. За такий захищений пікап вони б багато віддали. А збудував його, про всяк випадок, білоруський умілець з міста Могилев.

На створення пішло чотири великі листи металу. Обійшовся проект недорого у фінансовому плані, однак забрав багато часу й сил – більше півтора року знадобилось умільцям для створення апти-зомбі пікапа.



Під капотом автомобіля залишився рідний двигун, технічна начинка також переважно рідна, за винятком заднього мосту, на якому встановлені парні колеса.

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