И теперь старый седан – двухдверный пикап.

Когда-то то, что вы видите, было седаном ГАЗ-24. Он уже никогда не будет таким, как раньше. Ибо жестокие времена требуют жестких решений.

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По крайней мере, если верить героям “Безумного Макса” и лучших зомби-фильмов. За такой защищенный пикап они бы много отдали. А построил его, на всякий случай, белорусский умелец из города Могилев.

На создание ушло четыре больших листа металла. Обошелся проект недорого в финансовом плане, однако забрал много времени и сил – больше полтора года понадобилось умельцам для создания пикапа.

Под капотом автомобиля остался родной двигатель, техническая начинка также преимущественно родная, за исключением заднего моста, на котором установлены парные колеса.

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