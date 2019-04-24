Охотятся на новые модели.

В столице Великобритании полиция зафиксировала почти тысячу случаев вандальных краж, когда воры охотятся на выхлопные стистеми автомобилей.

В катализаторах содержаться драгоценные металлы, ради которых британские воры начали охоту на выпускные системы машин. Причем нагло орудуют посреди бела дня.

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На видео, снятом из окна дома, видно, как двое злоумышленников, припарковав свой автомобиль на дороге, с помощью профессионального домкрата подняли чужой Prius быстро сняли нужную деталь и уехали. Дело происходит днем и находчивые ребята даже не прячут своих лиц.



Главной приманкой для злоумышленников является платина, содержащаяся в каталитическом нейтрализаторе, однако кроме нее этот блок содержит в меньших количествах палладий, родий, медь, никель, церий и марганец. Все они сейчас в цене и продолжают дорожать из-за ужесточения требований к нормам выбросов и соответственно высокий спрос у автопроизводителей. Из одного катализатора можно получить несколько сот фунтов.

Полиция короны в курсе и работает, сообщают британские СМИ. Правоохранители подозревают, что в столице действует несколько банд злоумышленников, ведь менее чем за год в Лондоне зафиксировано почти тысяча таких “краж глушителей” с автомобилей граждан.

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